Melcochita revela cuándo iniciará los trámites de divorcio con Monserrat Seminario

En una reciente entrevista, Pablo Villanueva confirmó que pese a que ahora está separado de Monserrat Seminario, eso no impedirá que se seguirá haciendo cargo de los gastos de sus 3 menores hijas y volvió a confirmar que no piensa dar marcha atrás en su divorcio ya que hablará con sus abogados para que inicien los documentos legales.

¿Cuándo Melcochita empezará los papeles del divorcio?

En su entrevista con el diario Trome, Melcochita reafirmó que no tiene problemas en divorciarse de Monserrat Seminario, luego de haber estado junto a ella por más de 17 años. Al escuchar que su expareja señaló que estaba decepcionada de él, decidió responderle con todo.

"¿Por qué va a estar decepcionada de mí? ¿Qué le he hecho? Claro que me tengo que divorciar y que ella sea feliz. Yo ya pagué la casa (donde está viviendo Monserrat con las menores) y los siete meses de colegio que ella no pagó. Yo les doy para las tres y siempre les he dado por igual a mis tres pequeñas. Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas, nunca van a estar desamparadas, pero menos de la señora (Monserrat). Ya no le daré plata", confesó el cómico al citado diario.

Melcochita marca distancia de Monserrat Seminario.

Fue ahí donde Melcochita dio a conocer cuándo comenzaría sus trámites de divorcio con Monserrat Seminario, ya que no tiene intenciones de regresar con ella.

" Cuando llegue a Lima, empezaré los trámites, en abril retorno al Perú . Aún tengo mucho trabajo por aquí (Estados Unidos), ella en vez de hacerme un mal, me ha hecho un bien", concluyó al respecto.

Monserrat habría engañado a Melcochita

El pasado 24 de febrero durante el programa de Magaly Medina, en exclusiva se difundieron imágenes que revelarían una presunta infidelidad de Monserrat Seminario a Melcochita con un amigo cercano a la familia. En el video, que dataría del año 2023, se observa a la aún esposa del cómico besando a un hombre identificado como Eduardo Cárdenas.

"Cuando ella sacó sus en vivos, la gente empezó a escribir en los cometarios: 'Averigua de un tal Eduardo que vive en Virginia, es su marido'. Es ahí donde nosotros empezamos a investigar, pensábamos que era IA. Ella le pone: 'Solo fue beso, de otra cosa no pasó nada'", mencionó Susan Villanueva.

Asimismo, el programa mostró una conversación entre Susan Villanueva y el hombre con el que se habría involucrado Monserrat Seminario, en donde se acepta que tuvieron algo. "(La loca ya admitió el video) Yo no recuerdo y ya sé quién les dio el video, solo que salgo muy arrugado, fue mi ex de Perú. Quizás quería ganarse algo", dice en el chat.

En conclusión, Melcochita ha dejado muy en claro que sí se divorciará de Monserrat Seminario luego de haber estado juntos por 17 años, ya que no se siente feliz en dicha relación. El sonero actualmente está en Estados Unidos realizando diferentes presentaciones, por lo que aún retornará a Perú en el mes de abril.