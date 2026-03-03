Adrián asume su responsabilidad previo a su prisión preventiva: "Estoy profundamente arrepentido"

Después de casi 3 horas de audiencia virtual para determinar si Adrián Villar debía ser encarcelado preventivamente o no, el Juez señaló que tomaría una decisión el día de mañana miércoles 4 de marzo, ya que tenía otros asuntos qué resolver.

¡No se dictó una sentencia para el joven!

La audiencia quedó en pausa. El juez a cargo del proceso decidió suspender la sesión hasta el día de mañana, generando expectativa entre las partes involucradas y quienes siguen de cerca el caso. Previo a que se haga pública esta decisión, Adrián Villar tomó la palabra y volvió a pedir perdón a los familiares de Lizeth Marzano.

"Lo único que tengo que decir es perdón a la familia y a todas las personas que aman a Lizeth, estoy completamente consciente de los sucedido y las consecuencias. Estoy profundamente arrepentido de haberle causado tanto dolor a una familia y por eso acepto mi responsabilidad , estoy aquí para asumir todo lo que tenga que asumir, perdón", señaló en su audiencia.

Al ser consultado por el magistrado acerca de lo que pensó en el instante del accidente y las razones por las que no brindó ayuda a Lizeth, Adrián Villar tomó la palabra y respondió a la interrogante planteada en plena audiencia.

"No sé qué me pasó, de verdad, no sé qué fue lo que pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no me obedecía, nunca me había pasado algo similar, no sé qué me pasó. Lo siento mucho", concluyó el joven.

Joven acusa de abandono a su expareja

Se han difundido chats en donde el joven luce frustrado después de la distancia que su expareja Francesca Montenegro marcó. Ante la negativa de la joven de contestar sus llamadas, el responsable de la muerte de la deportista explotó.

"¿Por qué m... no quieres hablar? Parece que quisieras que las cosas empeoren. ¿No te basta con lo que estamos viviendo?", ¿Quieres hacerlo aún más difícil?", le reclama el joven.

Adrián Villar acusa abandono de su expareja tras accidente.

El investigado cuestionó a Francesca Montenegro por alejarse en medio del escándalo, mientras su familia se mantiene firme a pesar de estar "salpicada" por la situación. "Siento que cada vez que ocurre algo, la única que se distancia eres tú", le reprochó.

En conclusión, la sentencia de Adrián Villar fue reprogramada hasta mañana, ya que el Juez decidió posponer la lectura para el 4 de marzo a las 9 de la noche. Aún se mantiene en duda si el joven irá a la cárcel de manera preventiva o no, aunque su abogado quiere que sea solamente por un plazo de 8 años.