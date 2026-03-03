Youna comparte desgarrador mensaje sobre su hija: "Me estoy perdiendo momentos importantes"

Hace unos días, Youna registró cómo fue su despedida con su hija Xianna, luego de haber pasado aproximadamente una semana junto con ella y su expareja, Samahara Lobatón. A través de sus historias de Instagram, el barbero publicó un video del momento en el que, antes de separarse, le pide a la menor que obedezca en todo a su madre, Samahara Lobatón, para luego abrazarla y llenarla de besos.

Youna se quiebra en sus redes sociales

A través de las historias de Instagram, Youna dejó al descubierto la pena que lo embarga por no haber podido estar presente en el primer día de clases de su hija Xianna. El joven compartió un sentido mensaje dirigido a la pequeña que tiene con Samahara Lobatón, en el que expresó cuánto le duele la distancia y reafirmó el inmenso amor que siente por ella.

"Me duele mucho saber que estás creciendo y me estoy perdiendo momentos importantes en tu vida como este. Me duele no poder estar a tu lado en tu primer día de clases, me duele no poder llevarte y recogerte en una etapa tan importante como esta, pero estoy aquí, sea de lejitos", escribió junto a una foto de su engreída.

Youna utilizó sus redes sociales para expresar su tristeza por no estar en el inicio de clases de su hija.

Sin embargo, Youna también dejó en claro que estará a su lado siempre, pese a la distancia que tienen actualmente ya que él radica en Estados Unidos y ahí está llevando su tratamiento de leucemia.

"Así sea de lejitos, siempre estaré aquí contigo mi amor, haciéndote sentir que estoy a tu lado abrazándote y cuidándote siempre de todo. Te amo mi reina, eres mi orgullo. Dios nos permitirá que esta lejanía se acabe para siempre", agregó.

Samahara Lobatón aclara que beso con Youna fue un reto

El programa 'Arriba mi Gente' se comunicó por videollamada con Samahara Lobatón y Youna mientras estaban de paseo. Es así como fueron consultados sobre el beso tan viral que se volvió en redes sociales, que señalan a una posible reconciliación de la pareja.

Es así como la hija de Melissa Klug afirma que no fue un beso en los labios, sino un reto de sus seguidores para que le diera un beso debajo de la nariz. Dejando en claro que un beso directo de boca a boca estaba prohibido.

"Para aclarar no fue un beso, fue un reto para darle un beso aquí (señala entre la nariz y la boca). El reto era dar beso donde los seguidores querían, ellos querían en la boca, pero no era válido. Fue debajo de la nariz y ni siquiera tocaron mis labios", dijo.

En conclusión, Youna ha demostrado que siempre estará pendiente de todo lo que pase con su hija Xianna, pese a que los separan miles de kilómetros, ya que su pequeña es lo más importante en su vida. Asimismo, el barbero actualmente atraviesa un difícil momento en su vida, ya que aún continúa su tratamiento de leucemia, una enfermedad que lo ha debilitado.