Masiel Málaga multiplica por cero a Janet Barboza en vivo: "¿En que aires podría estar yo si soy una NN?"

Masiel Málaga volvió a estar en el ojo público luego de que fuera llamada en vivo por el programa "América Hoy". La cantante respondió si continúa o no su relación con el futbolista 'Churrito' Hinostroza tras ser consultada por Edson Dávila. Además, aprovechó para multiplicar por cero a Janet Barboza tras comentarios en su contra.
Masiel Málaga sobre 'Churrito' Hinostroza en llamada con Edson
En "América Hoy", Edson Dávila decidió llamar en vivo a Masiel Málaga. La cantante no quiso confirmar si sigue o no con el futbolista 'Churrito' Hinostroza y dejó todo en suspenso con una respuesta que ya se volvió viral. Apenas ella contestó, el conductor la recibió con halagos.
"Hola, reina preciosa, cuando se ama al final se... ¿Tú sabes que soy tu hincha?", le dijo en tono cariñoso. Ella respondió con tranquilidad: "Edson, ¿cómo estás? Buenos días gracias por llamarme".
Luego, cuando le preguntaron directamente por su situación con 'Churrito', la cantante optó por no dar una respuesta clara. Masiel, lejos de confirmar o negar, señaló que se lo contaría a Edson Dávila tomando un café o saliendo juntos.
"Tú nunca caigas por más lo que te digan. (Yo ya tengo claro eso) Sí lo tengo claro, pero dinos la verdad qué está pasando con Churrito, ¿sí estás con él o no?", insistió Edson. "Escúchame bebé si quieres te cuento eso, no sé, tomando un café, te invito a comer algo, vamos a caminar", respondió Masiel.
Masiel acepta ir a América Hoy y multiplica por cero a Janet
Edson no se dio por vencido y decidió invitarla al programa "América Hoy" en plena transmisión en vivo. Aunque ella aceptó la propuesta, dejó claro que lo hacía únicamente por él y no por todo el equipo. Su respuesta evidenció que estaba dispuesta a dar la cara, pero sin olvidar ciertos comentarios del pasado.
"Masielita hermosa, me gustaría invitarte al programa, ¿vendrías?", preguntó Edson. "Por supuesto, si tú me invitas, si tú, si tú me invitas...", respondió.
Cuando le consultaron si asistiría si la invitación venía de Janet Barboza, Masiel fue clara. Cabe señalar que la conductora había hecho comentarios que la minimizaban, por ello la cantante también dejó un mensaje firme.
"(¿Y si te invita mi amiga Janet Barboza?) Sigamos conversando, si tú me invitas... (Multiplicada por cero. Pero tampoco te pongas en aires) Jamás en la vida, nunca. ¿En qué aires podría estar yo si yo soy una persona que soy una desconocida, una NN? Y además gracias por escribirme, yo no tengo nada de que presumir, hoy por hoy", expresó.
La llamada terminó en un tono más relajado, entre risas y bromas que bajaron la tensión del momento. Ambos dejaron la promesa de verse pronto para conversar con más calma, en un encuentro que podría dar mucho de qué hablar.
"Qué linda mi Masiel, bueno te esperamos entonces nos tomamos el café y de ahí vienes acá 'América Hoy', ¿ya?", dijo Edson. "Jajaja está bien, un besito", afirmó Masiel. "Un beso", se despidió Edson.
En conclusión, Masiel Málaga decidió no hablar directamente sobre su romance con 'Churrito' Hinostroza, pero sí dejó claro que, si va a contar algo, será en sus propios términos. Por ahora, el misterio continúa y la historia sigue abierta.