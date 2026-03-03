¿Siguen juntos? Masiel Málaga aclara su situación con 'Churrito' Hinostroza tras insinuar ruptura

Masiel Málaga volvió al centro de la atención mediática tras dejar entrever, en pleno concierto, que su romance con el exfutbolista Hernán Hinostroza, conocido como 'Churrito', habría llegado a su fin. Sin embargo, recientes declaraciones de la artista generan más dudas que certezas y deja abierta la posibilidad de que la relación continúe.

¿Masiel Málaga continúa con 'Churrito'?

En declaraciones para el programa 'América Hoy', Masiel Málaga aclaró que el espectáculo que presentó no estuvo dirigido a anunciar una separación. Según explicó, ese segmento forma parte de su show desde antes de iniciar su relación con Hinostroza, que precisó tiene apenas dos meses.

"El show que están propagando como algo que está dándose después de mi separación es un show que vengo manteniendo muchísimo antes de mantener una relación con Hernán, con él tengo una relación de dos meses. No es un show dirigido por yo hoy por hoy tenga o una relación con Hernán", comentó.

Las declaraciones buscaron frenar las especulaciones que circularon en redes sociales, donde varios usuarios afirmaban que la cantante había confirmado indirectamente su soltería.

Durante la entrevista también le consultaron por un reciente live en TikTok en el que señaló que se veía "más guapa soltera". Lejos de confirmar una ruptura, la intérprete evitó precisar su estado sentimental y explicó el contexto de esa frase.

"El tema de asegurarte de si yo estoy soltera o no no voy a tocar. En el live preguntan cómo yo me sentía estando soltera y yo siempre he dicho que estando soltera me voy a ver mucho más linda", aclaró. Con esa respuesta, la artista dejó abierta la incógnita sobre la continuidad de su romance.

@rkt696 masiel malaga habla de su relación con hernan hinostroza ♬ sonido original - rkt696

Chats polémicos y versión sobre presunta infidelidad

Otro punto que avivó la controversia fueron los chats privados atribuidos a 'Churrito' Hinostroza con la joven Débora Goytizolo, correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026, que se difundieron recientemente.

Consultada sobre una posible infidelidad, Masiel Málaga evitó entrar en detalles y señaló que quien debe pronunciarse es el propio exfutbolista.

"El tema de infidelidad con Hernán sé que existieron unos chats y creo que la persona idónea para aclarar eso es él. Toda la vida vamos a ser amigos así sigamos siendo pareja", dijo.

Sus palabras muestran una postura conciliadora y dejan claro que, más allá de la situación sentimental, mantiene un vínculo de respeto con Hinostroza.

Las declaraciones de Masiel Málaga han generado más interrogantes sobre su relación con Hernán Hinostroza. Aunque en un inicio sus palabras en el escenario parecían confirmar la ruptura, ahora la cantante evita afirmarlo y prefiere no etiquetar su situación sentimental.