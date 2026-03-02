Masiel Málaga fulmina al 'Churrito' Hinostroza tras su ruptura: "Estaba enamorada de un pezuñento"

La salsera Masiel Málaga dejó entrever que su romance con el exfutbolista Hernán Hinostroza, conocido como 'Churrito', llegó a su fin. La artista lo insinuó en pleno concierto y luego lanzó duras declaraciones que avivaron la polémica. Esto en medio de que se rumoreaba que el deportista coqueteaba con otra joven mientras mantenía una relación con la cantante.

Masiel Málaga arremete contra 'Churrito'

En declaraciones recogidas por Trome, Masiel confirmó que su historia con Hinostroza terminó y no dudó en lanzar calificativos contra su expareja. La salsera reconoció que estuvo profundamente enamorada, pero ahora mira el romance con otros ojos.

"Estaba enamorada de un pezuñento. Ustedes saben que cuando uno se enamora, se enamora de lo peor, era un payaso, encima era recontra feo, misio... pero lo veía guapísimo", expresó sin rodeos.

Durante una de sus presentaciones, la cantante también dejó entrever que el exjugador habría traicionado su confianza. Aunque no especificó si se trató de una infidelidad, sí aseguró que se sintió engañada.

"Él hacía conmigo lo que se le daba la gana, me mentía, me engañaba. Ahora que estoy soltera, estoy triste y con el corazón roto... se nota (ríe)", dijo el último viernes ante su público.

Las palabras de Masiel no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en redes sociales. Sus seguidores interpretaron el mensaje como una confirmación definitiva de la ruptura y respaldaron su decisión de cerrar esa etapa.

Chats comprometedores salen a la luz

La controversia creció aún más luego de que en el programa digital Q' Bochinche se difundieran conversaciones privadas entre 'Churrito' y la joven Débora Goytizolo. Ella autorizó que se hicieran públicos los mensajes que el exfutbolista le envió en diciembre de 2025 y enero de 2026.

En los chats, Hinostroza no solo le dedicaba comentarios sugerentes, sino que además negaba tener una relación sentimental. "Hola, qué buenos videos, niña. (Tan niña no soy) Se te ve una bebé, una carita, rica, no me distraigas con tus fotos y videos, espera. (Mejor ve los de tu saliente). No sabes nada, no estoy de novio, yo no miento", se lee en uno de los intercambios.

El influencer Ric La Torre analizó el caso y señaló que, según la información que recibió, la oficialización del romance entre Masiel y 'Churrito' ocurrió el 30 de diciembre. Sin embargo, precisó que días antes ya mantenían salidas frecuentes.

"Según lo que me cuentan aquí, ellos oficializaron el 30 de diciembre, pero se supone que días previos estaban saliendo o ¿qué era?, ¿su despedida de soltero?", comentó.

La revelación alimentó las sospechas sobre una posible doble intención del exfutbolista y reforzó la versión de la cantante respecto a sentirse engañada.

Masiel Málaga decidió no callar más y confirmó, con declaraciones directas e irónicas, que su relación con 'Churrito' Hinostroza terminó en medio de desilusiones. La difusión de chats comprometedores avivó la polémica y colocó al exjugador en el centro de la controversia.