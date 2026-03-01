Melissa Klug sorprende al nadar con tiburones en Maldivas: "Sin miedo, la vida se vive así"

La empresaria Melissa Klug es una artista que actualmente se alejó de la farándula por el momento, viajando con sus amigas por Europa y Asia. Ahora, reapareció en sus redes con reflexivo mensaje y nadando con tiburones.

Melissa Klug y su viaje

Por medio de sus redes, Melissa Klug compartió un mensaje en medio de su viaje a Las Maldivas. La madre de Samahara Lobatón primero viajó a Estados Unidos para visitar al padre de su nieta mayor, Youna, y luego, continuó su paseo por Italia.

A través de una publicación, la empresaria compartió imágenes donde está en la playa la lado de tiburones, que son parte del atractivo turístico de la zona. La artista afirmó sentirse llena de adrenalina que hace sentirse viva.

"Nadando con tiburones, sin miedo y con el corazón lleno de adrenalina... la vida se vive así, intensamente! Una experiencia maravillosa. Maldives, me curaste y me sanaste!!! Eres simplemente increíble. No solo fue un viaje... fue mi medicina", expresó en sus redes.

En los comentarios, el pelotero Jesús Barco no dudó en comentarle: "Te amo mi amor disfrútalo al máximo", y la empresaria respondió: "Gracias mi amor te amo, ya nos vemos pronto para estar juntitos".

Su romance con Jesús Barco

El Día del Amor no pasó desapercibido para Melissa Klug y Jesús Barco, quienes publicaron dedicatorias casi al mismo tiempo. Sus mensajes llamaron la atención porque llegan semanas después de la crisis que enfrentaron como pareja, la cual fue muy comentada en el mundo de la farándula.

La empresaria fue quien emocionó primero a sus fans con un mensaje lleno de sentimiento hacia el padre de su hija. Sus palabras reflejan que, pese a los momentos difíciles, la relación sigue en pie y con mucho cariño de por medio.

"Feliz día del amor al hombre que me sostiene cuando flaqueo y me hace reír cuando más lo necesito...Contigo aprendí que el amor no es perfecto, pero sí verdadero. Te amo más de lo que las palabras puedan explicar. Un 14 más juntos", escribió la chalaca, generando miles de reacciones.

De esta manera, Melissa Klug ha retomado su relación amorosa con Jesús Barco por su pequeña hija que tienen juntos. Aunque ahora, la empresaria se encuentra de viaje junto a sus amigas visitando varios países y compartió un video donde nada con tiburones sin miedo alguno, afirmando que el viaje le cambió la vida y le da adrenalina.