Laura Spoya regresa a conducir 'Al sexto día' tras operación por choque vehicular: "El show debe continuar"

Hace unas semanas atrás, Laura Spoya tuvo un fuerte accidente en el auto que iba manejando chocando contra un muro, a causa de eso tuvo que ser operada de emergencia. Aunque la artista tenía que estar en reposo para su completa recuperación, sorprendió al reaparecer en el programa 'Al Sexto día'.
Laura Spoya vuelve como conductora en TV
El sábado por la noche, Laura Spoya sorprendió al público tras aparecer en el programa 'Al Sexto Día'. La conductora de televisión estuvo ausente tras sufrir un grave accidente vehicular, pero reapareció expresando su emoción por volver a la TV.
"Este sábado iba a ser reemplazada, pero no podía más, tenía que volver a mi casa y quiero agradecer a todo mi equipo de producción, a todos mis compañeros por estar conmigo en este difícil proceso que me tocó después de haber vivido un accidente automovilístico, que me tuvo retirada de todos mis trabajos", expresó.
Así mismo, la influencer reveló que según su doctor de cabecera aún tendría que estar en reposo para su completa recuperación tras operarse la vértebra, pero señala que esperaba volver a trabajar con mucha emoción. Incluso, señaló que estos días que no volvía a trabajar, estuvo llorando desesperada por volver.
"Ya estoy aquí en contra de mi doctor Salazar porque tenía que estar tres meses de descanso, pero necesitaba regresar porque el show debe continuar (...) es el primer día que logro no llorar durante el día", agregó.
Tiene que usar una faja de titanio
En otro momento, Laura Spoya se saca el chaleco que usaba para mostrar la faja de titanio que está usando dentro de su ropa y que lo tiene que usar por tres meses. Así mismo, reveló que tampoco podrá usar tacos por mucho tiempo más y solo andará en zapatillas.
"Por un año no voy a poder usar tacos y tengo que usar durante tres meses esta sexy y linda faja de titanio para evitar que mi vértebra se rompa nuevamente porque mi vértebra L1 se fracturó en bastante pedacitos y casi pierdo la movilidad de mis piernas", dijo.
De esta manera, Laura Spoya ha sorprendido al público tras regresar como conductora de televisión en el programa 'Al Sexto Día'. La modelo tiene varios proyectos y trabajos que ha tenido que poner en pausa debido al accidente que sufrió, pero decidió volver en contra de las recomendaciones de su doctor para continuar trabajando.