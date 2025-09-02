RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INESPERADO!

Mayra Goñi sorprende a streamer 'Neutro' al regarle zapatillas de 5 mil soles por su cumpleaños

La actriz sorprendió al streamer con un costoso regalo durante un viaje por su cumpleaños, avivando las especulaciones sobre la relación que ambos mantienen.

Mayra Goñi le regaló zapatilla costosa a 'Neutro' por su cumpleaños.
Mayra Goñi le regaló zapatilla costosa a 'Neutro' por su cumpleaños. (Composición: La Karibeña)
02/09/2025

La relación entre Mayra Goñi y el streamer conocido como 'Neutro' vuelve a ser tendencia en redes sociales tras un nuevo gesto que encendió las especulaciones. La actriz sorprendió al creador de contenido con un costoso regalo por su cumpleaños, luego de que semanas atrás ambos fueran captados besándose durante una fiesta.

Mayra Goñi sorprende a Neutro con regalo de lujo

Durante un viaje a Tarapoto con un grupo de amigos, Mayra Goñi sorprendió a Neutro con un par de zapatillas de la marca norteamericana Amiri, modelo Crystal MA-1, valoradas en más de 5,350 soles, según el programa 'Amor y Fuego'. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente, mostrando la emoción del streamer al abrir la caja.

En el video, Neutro no pudo contener su alegría y respondió con un abrazo y un gesto de cariño hacia la actriz, lo que volvió a alimentar los rumores sobre un vínculo más allá de la amistad. La sorpresa se desarrolló en un ambiente privado, lejos de Lima, y captó la atención de sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como un indicio de cercanía y afecto especial.

"¿Y desde cuando estaban?", "Que bajo ha caído Mayra Goñi", "Feliz por Neutro y Mayra", fueron algunos de las opiniones dividas de los seguidores

Mayra Goñi afirmaría que Leslie Shaw no tendría su mismo rango de talento: "Hay niveles"
Lee también

Mayra Goñi afirmaría que Leslie Shaw no tendría su mismo rango de talento: "Hay niveles"

Rumores de romance y declaraciones de Neutro

Semanas atrás, la pareja fue captada besándose durante una fiesta, aunque ambos negaron mantener un noviazgo formal. Tras ello en entrevista con 'Amor y Fuego', el streamer afirmó que no mantiene una relación sentimental con Mayra Goñi, aunque destacó la cercanía, el afecto y el respeto que existe entre ambos.

"Creo que lo que se ve no... (O sea, son flacos) No, no, no somos. Mi hermano, tú sabes, mejor es todo así", comentó el streamer, dejando claro que no hay noviazgo formal. "Solo te puedo decir que la quiero mucho y que nada, tenemos muy buen vínculo, sólido y estamos para apoyarnos siempre", agregó Neutro.

A pesar de negar un noviazgo, Neutro dejó en claro que su relación con la actriz es especial y que siempre estará disponible para ella. Este tipo de gestos, como el costoso regalo de cumpleaños, refuerzan la percepción pública de que entre ellos hay algo más que amistad, aunque todavía no se haya formalizado.

'Neutro' aclara su lazo con Mayra Goñi tras ser captados besándose: "Tenemos muy buen vínculo"
Lee también

'Neutro' aclara su lazo con Mayra Goñi tras ser captados besándose: "Tenemos muy buen vínculo"

En conclusión, el gesto de Mayra Goñi y la reacción de Neutro han vuelto a ponerlos en el foco de la farándula y las redes sociales. Mientras ambos mantienen la negativa de confirmar un noviazgo, sus acciones y cercanía generan especulación constante sobre el tipo de relación que comparten.

Temas relacionados Espectáculos Mayra Goñi Neutro Redes Sociales Streamer Tiktok

Siga leyendo

Lo Más leído

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Ex de Paul Michael se va con todo contra Pamela López y el 'colágeno': "Tengo para destruirlo"

Mundial de Desayunos de Ibai: Perú con el pan con chicharrón se enfrenta a Ecuador en los cuartos de final

Melissa Paredes sorprende al anunciar un embarazo: "Oficialmente podemos contarlo"

Onelia Molina anuncia supuesto ampay de Mario Irivarren con bailarina: "Ahí no es"

últimas noticias
Karibeña