Mayra Goñi sorprende a streamer 'Neutro' al regarle zapatillas de 5 mil soles por su cumpleaños

La relación entre Mayra Goñi y el streamer conocido como 'Neutro' vuelve a ser tendencia en redes sociales tras un nuevo gesto que encendió las especulaciones. La actriz sorprendió al creador de contenido con un costoso regalo por su cumpleaños, luego de que semanas atrás ambos fueran captados besándose durante una fiesta.

Mayra Goñi sorprende a Neutro con regalo de lujo

Durante un viaje a Tarapoto con un grupo de amigos, Mayra Goñi sorprendió a Neutro con un par de zapatillas de la marca norteamericana Amiri, modelo Crystal MA-1, valoradas en más de 5,350 soles, según el programa 'Amor y Fuego'. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente, mostrando la emoción del streamer al abrir la caja.

En el video, Neutro no pudo contener su alegría y respondió con un abrazo y un gesto de cariño hacia la actriz, lo que volvió a alimentar los rumores sobre un vínculo más allá de la amistad. La sorpresa se desarrolló en un ambiente privado, lejos de Lima, y captó la atención de sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como un indicio de cercanía y afecto especial.

"¿Y desde cuando estaban?", "Que bajo ha caído Mayra Goñi", "Feliz por Neutro y Mayra", fueron algunos de las opiniones dividas de los seguidores

Rumores de romance y declaraciones de Neutro

Semanas atrás, la pareja fue captada besándose durante una fiesta, aunque ambos negaron mantener un noviazgo formal. Tras ello en entrevista con 'Amor y Fuego', el streamer afirmó que no mantiene una relación sentimental con Mayra Goñi, aunque destacó la cercanía, el afecto y el respeto que existe entre ambos.

"Creo que lo que se ve no... (O sea, son flacos) No, no, no somos. Mi hermano, tú sabes, mejor es todo así", comentó el streamer, dejando claro que no hay noviazgo formal. "Solo te puedo decir que la quiero mucho y que nada, tenemos muy buen vínculo, sólido y estamos para apoyarnos siempre", agregó Neutro.

A pesar de negar un noviazgo, Neutro dejó en claro que su relación con la actriz es especial y que siempre estará disponible para ella. Este tipo de gestos, como el costoso regalo de cumpleaños, refuerzan la percepción pública de que entre ellos hay algo más que amistad, aunque todavía no se haya formalizado.

En conclusión, el gesto de Mayra Goñi y la reacción de Neutro han vuelto a ponerlos en el foco de la farándula y las redes sociales. Mientras ambos mantienen la negativa de confirmar un noviazgo, sus acciones y cercanía generan especulación constante sobre el tipo de relación que comparten.