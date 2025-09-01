RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INESPERADO!

Ale Fuller sorprende al lucirse en actitud cariñosa con misterioso galán en concierto de Beéle: ¿Qué dijo?

La actriz evitó dar detalles sobre su vida sentimental, dejando a sus seguidores con la intriga sobre un posible nuevo romance.

Ale Fuller fue vista cariñosa con un misterioso joven durante el concierto generando rumores sobre un posible nuevo romance.
01/09/2025

La actriz y modelo Alessandra Fuller sorprendió a sus seguidores este fin de semana durante el concierto masivo del colombiano Beelé en la Arena Monumental de Ate, Lima. Lo que más llamó la atención no fue la presentación del artista, sino las actitudes cariñosas que Fuller mantuvo con un joven acompañante, generando especulaciones sobre un posible nuevo romance en su vida.

Ale Fuller junto a un misterioso acompañante en concierto de Beéle

A la salida del concierto, el programa 'Ponte en la Cola' abordó a Ale Fuller para conocer más detalles sobre su acompañante. Aunque la actriz evitó dar nombres o profundizar en su relación, dejó claro que se encuentra feliz en esta etapa de su vida rodeada de personas importantes para ella.

"Vine acompañada de la gente que quiero, a disfrutar un poquito con ellos. Creo que no hay nada más lindo que disfrutar de la vida. Estoy tranquila, contenta, conociendo y rodeándome de personas en las que confío y que son importantes para mí. Son personas que conozco hace muchísimos años y estoy contenta", afirmó Fuller, visiblemente sonriente.

Este nuevo vínculo ha llamado la atención, sobre todo porque desde que terminó su relación con Francesco Balbi, no se le ha visto involucrada en una relación formal. En el pasado, se intentó vincularla con Renato Rossini Jr., pero la actriz dejó claro que solo mantenían una amistad.

¿Ale Fuller ignoró a Flavia Laos en fiesta de Luana Barrón?

Por otro lado, Ale Fuller, también llamó la atención tras su asistencia a la fiesta Gatsby organizada por Luana Barrón, donde coincidió con varias figuras del espectáculo, incluyendo a Flavia Laos y Austin Palao. En esta ocasión, Alessandra posó sonriente y cercana a Austin, ex pareja de Flavia, lo que no pasó desapercibido en redes sociales.

Las imágenes difundidas muestran a Fuller y Palao compartiendo momentos relajados y felices, mientras que Flavia Laos no aparece en ninguna de las fotos junto a la modelo. Esta ausencia generó comentarios e intriga entre los seguidores, quienes notaron que Fuller sí interactuó con el ex de Flavia, pero evitó posar con la rubia.

Ale Fuller posa junto a Austin Palao en fiesta de Luana Barrón.
Ale Fuller posa junto a Austin Palao en fiesta de Luana Barrón.

En conclusión, este fin de semana, la vida personal de Alessandra Fuller volvió a acaparar titulares. Entre conciertos y fiestas, la modelo se muestra disfrutando de su entorno cercano y mantiene cierto misterio sobre sus relaciones sentimentales, lo que sin duda seguirá generando interés en redes sociales y medios de entretenimiento.

Temas relacionados Ale Fuller Austin Palao concierto Espectáculos flavia laos luana barrón Ponte en la cola

