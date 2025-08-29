Lucía Oxenford revela que Piero Arenas se ocultó de Cueva en discoteca por estar con Pamela López

Hace semanas, los rumores sobre un supuesto beso entre Pamela López y Piero Arenas en medio de su relación con Christian Cueva acapararon la atención del público. Inicialmente, ambos negaron los hechos, pero recientemente, nuevas declaraciones revelaron detalles de aquella noche que hasta ahora habían permanecido desconocidos.

Lucía Oxenford cuenta cómo Piero se escondió del 'Aladino'

En su podcast, Lucía Oxenford relató que el pasado 8 de junio de 2024 coincidió con el cumpleaños de Pamela López y que Piero Arenas le escribió en un momento señalando que estaba encerrado en un baño de la discoteca. Según Oxenford, el motivo de esta situación fue la llegada de Christian Cueva al lugar:

"Yo me lo encuentro a él en el súper VIP, no la veo a Pamela. Luego a algunos amigos míos los golpean y Piero me escribe y me dice: 'oye estoy encerrado en el baño. Me han encerrado, no puedo salir'. Luego me entero de que los matones habían llegado con Cueva, quien había llegado todo encapuchado a decirle a Pamela qué pasaba y por eso Piero se escondió. Los matones estaban en la puerta del baño", relató.

El programa 'Metiche' informó que Pamela López y Christian Cueva terminaron su relación en julio de 2024, lo que indicaría que el beso de López con Arenas habría ocurrido mientras aún estaba vinculada con el futbolista. Abordada por las cámaras de 'Todo se Filtra', Oxenford prefirió no entrar en detalles:

"Yo cumplo el mismo día que Pamela (López) y solo vi que (Piero Arenas) se metió al baño y nada más. No solo me cuenta que se metió al baño, yo deduje después. Dije matones porque eran tipos grandes que empujaron a gente. No sé si eran amigos de Cueva, de repente", aclaró.

Flor Ortola sobre la actitud de Pamela López y Piero Arena

Flor Ortola también se refirió a la situación durante su visita a los estudios de 'Todo se Filtra'. La modelo argentina explicó que, según los rumores en la discoteca, Pamela López se habría escondido esa noche, lo que podría indicar que algo sucedió entre ella y Piero Arenas.

"Eso se habló en el entorno de la discoteca de que esa noche algo pasó, solo que no sé bien... Si se está escondiendo, está admitiendo sin decir que algo ha pasado", señaló.

Ortola agregó que, aunque no es amiga cercana de López, ha coincidido con ella en varios eventos nocturnos. Sin embargo, destacó que la madre de los hijos de 'Aladino' no es muy asidua a quedarse en fiestas.

"Nos hemos cruzado. La he visto de lejos. No hemos compartido ni conversado, pero igual no es mucho de la noche tampoco. Quizás en su época de soltera salía hasta muy tarde", concluyó.

En conclusión, el episodio relatado por Lucía Oxenford y comentado por Flor Ortola añade un nuevo capítulo a los rumores que rodean a Pamela López y Piero Arenas. Aunque ambos han intentado minimizar la situación, los detalles del comportamiento de Arenas en la discoteca y las observaciones de quienes estaban presentes reavivan la atención