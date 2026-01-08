Daniela Cilloniz cree que Melissa Klug y Jesús Barco no se reconciliarán: "Se quedó sola con seis hijos"

En las últimas semanas, se creía que Melissa Klug y Jesús Barco estaban en un buen camino hacia la reconciliación, pero parece que todo llegó a su fin nuevamente. Es así como Daniela Cilloniz lamente la situación que pasa la 'Blanca de Chucuito'.

Daniela Cilloniz sobre Melissa Klug

En una entrevista exclusiva para 'El Trome', Daniela Cilloniz no dudó en comentar sobre las recientes acciones de Melissa Klug y Jesús Barco, donde ambos personajes públicos se dejaron de seguir en las redes sociales, luego de que aparentemente se reconciliaran en el programa de La Chola Chabuca.

"Está claro que ellos regresaron porque todos vimos el beso que se dieron hace un mes en el programa de la Chola Chabuca ('Esta noche') Seguro en el camino Melissa le encontró algo y se dio cuenta de que el chibolo tiene la cabeza en otro lado. Si no la respetaba, le mentía, se zurraba en ella; yo creo que ella debió ser más drástica en decirle: 'Esfuérzate, demuéstrame que cambiaste', pero no", expresó.

Ve difícil que recuperen su familia

Durante la conversación, Daniela desconoce si Klug vaya a perdonar a Jesús Barco en medio de muchos conflictos. En ese sentido, resalta que el pelotero es muy joven y tras intentar formar una familia con varios hombres, no ha podido lograrlo quedándose soltera nuevamente.

"Difícil que forme una familia. Ojalá que con Barco se solucionen las cosas, pero muy chibolo. Qué pena por Melissa, ha tenido cuatro hombres para buscar formar una familia, pero no ha podido, a la larga se ha quedado sola con seis hijos", comentó.

Así mismo, comentó que por más que Jesús Barco muestre estar enamorado de la 'Blanca de Chucuito', no sería suficiente porque no tendría la madurez de enfrentar una familia con una mujer que tiene ya una vida. Aunque, espera que algún momento puedan arreglar las cosas por el bien de la pequeña niña.

"Sí, pues, él dijo que Melissa era su crush; se le veía templado, pero el problema es que él es muy chibolo. Yo apuesto por la familia y por el bienestar de la niña", comentó.

De esta manera, Daniela Cilloniz deja en claro que Melissa Klug se habría cansado de que Jesús Barco no pueda mantener una madurez en su familia. En ese sentido, comenta que es muy difícil que puedan retomar su familia juntos nuevamente y ahora, se habría quedado sola con seis hijos.