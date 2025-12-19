Magaly Medina dura contra la 'Chola Chabuca' por entrevista a Christian Cueva: "Va a despedir el año como la bonita lavandería que es"

Magaly Medina volvió a encender la polémica al cuestionar duramente a la 'Chola Chabuca' tras la reciente entrevista que la conductora realizó a Christian Cueva y su pareja, la cantante Pamela Franco.

Magaly Medina contundente contra Ernesto Pimentel

Durante la emisión de su programa, la famosa periodista de espectáculos expresó su desacuerdo con el enfoque del espacio televisivo, al que volvió a calificar de manera irónica como "la bonita lavandería".

Según Magaly Medina, el programa conducido por la 'Chola Chabuca' se ha convertido en una plataforma que, lejos de confrontar a sus invitados, les permitiría limpiar su imagen pública en medio de controversias ampliamente expuestas.

La conductora sostuvo que el formato ofrece un relato favorable para personajes envueltos en escándalos, evitando preguntas incómodas o cuestionamientos directos que podrían contrastar con las versiones presentadas frente a cámaras.

En ese sentido, la llamada 'Urraca' señaló que la reciente aparición del exjugador de Alianza Lima, Christian Cueva, y la artista Pamela Franco respondería a una estrategia de exposición mediática cuidadosamente controlada.

A su criterio, este tipo de entrevistas no aporta mayor claridad sobre los hechos que han generado polémica, sino que refuerza una narrativa que busca generar empatía en el público.

Magaly no tomó nada bien la entrevista de la 'Chola Chabuca' a Cueva

Magaly Medina no le gustó para nada que Cueva llore por sus hijos

Magaly Medina también dirigió sus críticas directamente al futbolista de la selección peruana. La conductora cuestionó que Christian Cueva exponga públicamente su dolor por no ver a sus tres hijos, mientras mantiene, según indicó, un proceso legal largo y contencioso relacionado con su situación familiar.

Asimismo, la famosa 'Urraca' sostuvo que este tipo de apariciones mediáticas podrían influir en la opinión pública, generando una imagen que no necesariamente coincide con el desarrollo de los procesos legales en curso.

Opinión de Magaly Medina genera debate en redes sociales

Las declaraciones de Magaly Medina en su sintonizado programa 'Magaly TV: La Firme' no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes respaldan sus críticas y quienes defienden el derecho del jugador Christian Cueva y de la cantante Pamela Franco a contar su versión de los hechos.

En resumen, la 'urraca' Magaly Medina, en su más reciente programa, no se guardó nada y criticó duramente a la 'Chola Chabuca' por querer limpiar la imagen del polémico futbolista Christian Cueva, quien se encuentra en pleno proceso de divorcio de la madre de sus hijos, Pamela López.