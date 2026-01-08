Alejandra Baigorria se queda sin maleta en España: "Me voy a vestir con la ropa de mi esposo"

Alejandra Baigorria vive un momento nada agradable en pleno viaje por Europa. La empresaria contó en sus redes sociales que su maleta no llegó a España y que, por ahora, solo tiene su equipaje de mano para sobrevivir varios días en Madrid. El problema la dejó sin ropa, sin zapatos y sin varias cosas básicas.

Alejandra Baigorria tras quedarse sin su maleta en España

Alejandra Baigorria viajó junto a su esposo Said Palao y su hermano Sergio, pero al aterrizar en Madrid se llevó una gran sorpresa. Según explicó, su equipaje fue retenido por una huelga de trabajadores de la aerolínea, situación que la dejó completamente desubicada en su segundo día de viaje.

"La aerolínea no sabe dónde está mi maleta, no ha llegado, estoy a la espera en mi segundo día en Madrid. Solo tengo un par de zapatillas y mi maquillaje. Me voy a comprar ropa, ¿pero con qué salgo?", contó Alejandra en un video que publicó en Instagram.

La empresaria relató que fue varias veces a preguntar por su equipaje, pero no obtuvo una solución inmediata. Alejandra también contó que la aerolínea le dio un código para rastrear su equipaje, pero la respuesta no fue nada alentadora.

@alejandrabaigorriaalcala Alguna vez les pasó?? Que harían ustedes ??? Obvio compraré algo de ropa pero para ir a comprar tb me debí vestir jajajaj ♬ sonido original - alejandrabaigorria

"Cuando fui a preguntar, los encargados me dijeron que los maleteros estaban en huelga y estaban reteniendo las maletas. Me dijeron que espere, esperé dos horas y nunca salió mi maleta", explicó con evidente molestia. "Se puede demorar hasta 11 días y si a las 21 días no aparece tu maleta, pides tu reembolso", señaló que le indicaron. El problema es que ella solo se quedará siete días en Madrid.

Sin ropa y con pocas opciones, la empresaria explicó que solo cuenta con lo que llevó en su maleta de mano. Ante esta situación, Alejandra decidió tomarse el problema con humor y buscar una solución rápida.

"Mi segundo día en Madrid sin ropa. Lo único que tengo es mi maleta de mano. Mis calentadores los he lavado aquí en el Airbnb, pero no tengo ropa", confesó. "Me voy a vestir con la ropa de mi esposo", dijo entre risas, mientras mostraba cómo armaba su look con los jeans, casacas y polos de Said Palao.

Alejandra se viste con la ropa de Said

La influencer incluso grabó un divertido "get ready with me" usando la ropa de su esposo. Probó pantalones grandes y casacas largas. Durante el video, Alejandra no dejó pasar la oportunidad de quejarse por lo ocurrido.

"Bueno get ready with me con la ropa de mi esposo porque mi maleta, no llegó a Madrid... Me va a quedar un poquito grande, pero bueno vamos a probar", señaló. "Ay, ¡esto es un crimen! ¿Iberia por qué me has hecho esto? ¡Y has desaparecido mi maleta!", expresó. Por último preguntó a sus seguidores: "Si se quedan sin maleta y solo tienen la ropa de su esposo, ¿harían lo mismo?".

Pese a la incomodidad, Alejandra aseguró que está tratando de mantener la calma mientras espera que su maleta aparezca. Finalmente, salió a recorrer Madrid vestida con la ropa de su esposo, demostrando que, incluso en los momentos más incómodos, siempre encuentra la forma de seguir adelante y tomarse las cosas con buen humor.

En conclusión, Alejandra Baigorria atraviesa un inconveniente durante su viaje por Europa tras la pérdida temporal de su equipaje en Madrid, situación que la obligó a adaptarse con lo que tenía a la mano. Mientras espera una solución por parte de la aerolínea, la empresaria decidió continuar con su viaje y vestirse con la ropa de su esposo Said Palao para comprar nuevas prendas.