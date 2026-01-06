RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Se dejan ver juntos!

Facundo González y Oriana Marzoli se reencuentran con Alejandra Baigorria y Said tras no ir a su boda

Facundo González y Oriana Marzoli sorprendieron al reencontrarse en una cena en Madrid con Alejandra Baigorria y Said Palao meses después de la polémica por la boda.

Facundo González y Oriana Marzoli reaparecen con Alejandra Baigorria y Said Palao.
Facundo González y Oriana Marzoli reaparecen con Alejandra Baigorria y Said Palao. (Composición Karibeña)
06/01/2026

Facundo González y Oriana Marzoli volvieron a aparecer junto a Alejandra Baigorria y Said Palao, meses después de la polémica que se generó por su ausencia en la boda de los chicos reality. El reencuentro se dio en Madrid y sorprendió a muchos seguidores que pensaban que la relación entre ellos había quedado rota.

Facundo González y Oriana Marzoli cenan con Alejandra y Said

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los eventos más comentados del espectáculo. Por eso, cuando Facundo González y Oriana Marzoli no asistieron, las especulaciones no tardaron en aparecer. Durante meses se habló de un posible distanciamiento, pero una reciente imagen juntos cambió por completo esa idea.

El reencuentro se dio durante una cena en el restaurante Amazónico, en Madrid. La imagen fue compartida por Oriana Marzoli en sus redes y luego reposteada por Facundo González. En la foto se les ve relajados, sonrientes y compartiendo un momento tranquilo, sin señales de tensión.

Facundo González y Oriana Marzoli cenan con Alejandra Baigorria y Said Palao. (Instagram)
Facundo González y Oriana Marzoli cenan con Alejandra Baigorria y Said Palao. (Instagram)

Además de las dos parejas, también estuvieron presentes Fabio Agostini y el hermano de Alejandra Baigorria, Sergio. Para muchos, esta reunión fue una respuesta clara, aunque sin palabras, a todos los rumores que se arrastraban desde la boda.

Durante meses, Facundo había deslizado que no asistieron al matrimonio por una situación incómoda. Con el tiempo, tanto él como Oriana dejaron en claro que no se trató de una ruptura definitiva con Alejandra ni con Said, sino de un problema puntual que se dio en ese momento.

La imagen juntos dejó en evidencia que, pese a la polémica, el vínculo no se rompió del todo. Al contrario, el tiempo habría ayudado a calmar las aguas y a retomar el contacto.

Oriana reveló que no asistieron por Austin Palao

Meses atrás, Oriana Marzoli contó públicamente que sí estaba invitada a la boda, pero que no pudo asistir por un pedido que no vino de los novios. En el programa "América Hoy", explicó lo ocurrido con total sinceridad. 

"La realidad es que sí que me invitaron. Me llevo increíble con los dos, pero el hermano de Said no quería que yo fuese. Entonces lloriqueó un poco y pidió que yo no asistiese. No pasa nada", señaló Oriana.

Facundo González, que estaba presente en el set, confirmó que esa situación fue clave para su decisión. Cuando le preguntaron si no fue porque no podía ir junto a su pareja, respondió.

"Austin pidió que tú no asistas a la boda que solo vaya Facundo sin ti y Facundo decidió que si no era contigo no iba a la boda y lo canceló, ¿así es?", preguntó Valeria Piazza. "Así es, exacto", destacó Facundo.

Sobre el origen del conflicto, Oriana explicó que todo se habría dado por una discusión pasada en un reality. Pese a ello, la española aseguró no guardar rencores a Austin Palao y hasta bromeó sobre el tema.

"Yo creo que le dejé traumatizado. A lo mejor una discusión que otra en un reality... únicamente le dije que me parecía un pelín manipulador con la pareja que tenía", contó. "Si nos casamos, yo te invito Austin. Te perdono, te perdono", dijo entre risas.

En conclusión, el reciente reencuentro entre Facundo González, Oriana Marzoli, Alejandra Baigorria y Said Palao deja en claro que la polémica quedó atrás. Aunque hubo molestias y decisiones difíciles en su momento, el tiempo pasó y las relaciones lograron recomponerse. 

