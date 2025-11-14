Austin Palao sorprende con su regreso como streamer en Kick y habla de todo: "Acá no hay filtros"

El modelo y ex chico reality Austin Palao sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a las redes sociales con un nuevo proyecto: convertirse en streamer en la plataforma Kick. El ex integrante de reality peruano se mostró más abierto que nunca durante una transmisión en vivo, donde conversó con sus fans sobre diversos temas.

Austin Palao incursiona en el streaming con total libertad

Durante su primer stream, Austin Palao explicó a sus seguidores por qué decidió lanzarse a la plataforma Kick. Según él, este espacio le permite expresarse con mayor autenticidad y cercanía con su público, sin los filtros que imponen otras redes sociales.

"Me gusta más Kick porque digamos que no hay filtros, puedo ser más yo, podemos videoreaccionar, es más íntimo, así que los invito a que se pasen a suscribirse", comentó el modelo durante la transmisión.

En la sesión, Austin no evitó tocar temas polémicos. Habló sobre el Miss Universo y compartió sus opiniones sobre las candidatas, además de narrar un encuentro con Cara Rodríguez, ex de Beelé, quien actualmente mantiene un conflicto con Isabella Ladera, pareja de su amigo Hugo García.

"Yo no sabía quién era Cara, no tenía la mínima idea de quién era, y ella tal vez de mí tampoco. Fue un baile inocente que tuvimos; después me enteré que tiene enamorado y me parece bien mantener la compostura y tomar distancia, bien por ella", señaló.

A pesar de la cercanía con sus fans, los números de Austin aún no alcanzan los de su amigo Patricio Parodi, que cuenta con más de 50 mil seguidores. Palao registra poco más de mil seguidores y sus visualizaciones son menores, lo que marca un desafío inicial en su nuevo rol como creador de contenido digital.

Austin entre "Los 100 rostros más bellos del mundo"

Paralelamente a su incursión en el streaming, Austin Palao volvió a destacar en el ámbito internacional. El modelo fue nominado a la edición 2025 de "Los 100 rostros más bellos del mundo", el ranking global elaborado por TC Candler. Este reconocimiento resalta su atractivo y consolidación en la industria del entretenimiento, superando incluso a celebridades internacionales.

Austin no es ajeno a este listado: en 2022 alcanzó el puesto 13, por encima de figuras como David Beckham y Harry Styles, y esta es su cuarta nominación, lo que lo confirma como uno de los rostros peruanos más recurrentes en el ranking.

Además de él, otros nominados peruanos incluyen a Oliver Sonne y Diego Rodríguez, mientras que en la categoría femenina destacan Adriana Campos-Salazar, Karime Scander, Luciana Fuster y Mayra Goñi.

Austin Palao continúa diversificando su carrera, combinando su incursión en el mundo digital como streamer con su consolidación en rankings internacionales de belleza. Aunque sus números en redes aún son limitados, la autenticidad y cercanía que muestra en Kick le permiten conectar con su público de manera más directa.