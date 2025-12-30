Precio del DÓLAR HOY, 30 de diciembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano continúa mostrando tranquilidad en los últimos días del año. El dólar mantiene una tendencia estable, sin movimientos bruscos, una situación que se repite desde finales de noviembre y que ha marcado el comportamiento de la divisa durante todo diciembre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este martes 30 de diciembre, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.361 soles para la compra y 3.372 soles para la venta, cifras que confirman la continuidad del rango observado en las últimas semanas.

Este escenario no resulta sorpresivo para el mercado. Desde los últimos días de noviembre, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas, con ligeros ajustes que no han definido una tendencia clara ni al alza ni a la baja.

Durante diciembre, el dólar ha oscilado solo algunos centavos. En varios días consecutivos, incluidos fines de semana y feriados, el precio se mantuvo sin cambios, reforzando la sensación de estabilidad cambiaria. Incluso en jornadas de mayor movimiento por compras, viajes o pagos de fin de año, el tipo de cambio se mantuvo controlado. Esto ha permitido cerrar el mes con un panorama de calma en el mercado local.

A lo largo de las últimas semanas, el sol peruano ha mostrado firmeza frente a la moneda estadounidense. Esta fortaleza ha evitado episodios de volatilidad y ha mantenido al dólar dentro de márgenes previsibles.

Precio del dólar del 1 al 30 de diciembre. (SUNAT)

Especialistas señalan que este comportamiento responde a un equilibrio entre la oferta y la demanda de dólares. Además, la ausencia de noticias económicas o políticas de alto impacto ha contribuido a la estabilidad observada.

En el plano internacional, el dólar tampoco ha registrado movimientos bruscos que impacten directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha sido clave para sostener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta positivo en esta etapa del año. Permite planificar gastos, pagos y compras sin el temor de enfrentar subidas repentinas que afecten el presupuesto.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad del tipo de cambio reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo.

También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos en los últimos días del año. Si bien el mercado cambiario siempre está expuesto a factores externos, el comportamiento reciente sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 30 de diciembre de 2025 vas a comprar o vender dólares, lo mejor es mirar primero cómo está el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio del dólar puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía está estable, informarte bien te ayudará a no perder dinero y a manejar mejor tu plata.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú se mantiene estable este martes 30 de diciembre. La moneda estadounidense viene cerrando el año con calma en el mercado cambiario y un escenario de previsibilidad que, por ahora, se mantiene firme.