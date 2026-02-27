Adrián Villar habría viajado a Cajamarca tras atropello de Lizeth Marzano, según Óscar Arriola

El caso de Lizeth Marzano sigue dando que hablar y ahora suma una información que ha generado gran indignación. Óscar Arriola, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, informó que Adrián Villar no se internó en una clínica tras el accidente y que, días después del atropello, habría viajado a Cajamarca, lo que complica aún más su situación legal.

Óscar Arriola también cuestionó duramente la conducta del investigado. Sus declaraciones han causado fuerte reacción en la opinión pública, ya que el caso sigue siendo uno de los más comentados a nivel nacional.

PNP cuestiona la conducta tras el accidente

El caso de Lizeth Marzano que conmocionó al país continúa bajo investigación y cada nuevo dato genera mayor atención. La Policía señaló que, contrario a lo que se dijo inicialmente, el joven no acudió a ningún centro de salud tras el atropello que terminó con la vida de la deportista.

Con esta información, también se aclaró que no se le practicó el dosaje etílico obligatorio, una prueba clave en este tipo de situaciones. Para las autoridades, este detalle resulta relevante dentro de las diligencias que se vienen realizando para esclarecer lo ocurrido. En ese contexto, el general de la PNP, Óscar Arriola fue contundente al referirse al comportamiento del implicado tras el accidente.

"Se ha comportado como una persona que desprecia la vida; tal cual, como otros criminales", afirmó, generando impacto por la dureza de sus palabras.

Además, la Policía explicó que se realizó un seguimiento al investigado luego de que se solicitara su detención preliminar. Esto permitió conocer sus movimientos posteriores al accidente.

Seguimiento policial y posible agravante en el caso

La institución policial también reveló que Adrián Villar habría salido de Lima con destino a Cajamarca pocos días después de los hechos. Este viaje se habría producido el 21 de febrero en horas de la madrugada, según el monitoreo efectuado por las autoridades. Sobre esto, el comandante general detalló, a un programa de Panamericana Televisión, que la PNP contaría con registros que respaldan dicha versión.

"A este sujeto lo hemos seguido. Se estaba yendo de viaje, se fue de viaje a Cajamarca. Tenemos las imágenes del presunto responsable del atropello. Nosotros lo hemos estado vigilando. Se va el 21 a las cinco de la mañana, nosotros lo hemos estado mirando. El 20 se pidió la medida limitativa de derecho de detención preliminar (que en ese momento no fue concedida)", señaló.

Por otro lado, especialistas legales indicaron que el investigado deberá responder por delitos como homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Estas figuras penales podrían influir directamente en el desarrollo del proceso judicial. El abogado penalista Julio Rodríguez también se pronunció sobre las posibles consecuencias legales del caso.

"Aunque el máximo legal podría llegar a los 13 años de cárcel, Rodríguez estima que, al no tener antecedentes, la pena real se acercaría al mínimo, situándose entre los 5 años y medio y los 6 años de prisión efectiva", explicó.

En conclusión, el caso de Lizeth Marzano continúa avanzando con nuevas revelaciones que podrían agravar la situación del investigado. Mientras las autoridades siguen reuniendo pruebas, la opinión pública mantiene la atención puesta en que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.