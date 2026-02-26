Gastón Acurio rompe su silencio sobre el caso Lizeth Marzano: 'Tanta' entregó imágenes a las autoridades

El caso de Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea fallecida tras un atropello, sigue generando repercusiones. Este jueves 26 de febrero, la atención se centró en la detención de Adrián Villar, principal implicado, y en el restaurante Tanta, propiedad del chef Gastón Acurio. Tras difundirse que Villar estuvo en el local horas antes del accidente, Acurio, rompió su silencio.

Gastón Acurio asegura colaboración con la investigación

El programa "Arriba mi Gente" informó que Fernando Díaz sostuvo contacto directo con Gastón Acurio para conocer detalles sobre el caso. Según Díaz, el chef confirmó que todas las imágenes de seguridad del restaurante ya fueron entregadas a la Policía y al Ministerio Público, con el fin de esclarecer la investigación.

"Ya que se referían a las imágenes del restaurante, el día de ayer pude comunicarme con el mismo Gastón Acurio para preguntarle sobre estas imágenes del restaurante Tanta involucrado en esta historia y donde habría estado Adrián Villar", detalló el conductor del programa.

Además, Acurio explicó que la familia Marzano puede solicitar acceso a las grabaciones si lo considera necesario y que las imágenes podrían ser determinantes para determinar si Villar y su acompañante consumieron alcohol antes del accidente.

"Lo que me dijo el conocido y querido chef peruano fue que ya las imágenes las tiene la Policía y la Fiscalía para que ellos realicen la investigación. La familia Marzano tiene a disposición y potestad de solicitar una copia o en todo caso verlas también. Sí es importante eso para saber si consumieron alcohol", agregó Díaz.

Comunicado de Tanta

Por otro lado, en medio de las investigaciones del caso Marzano, el restaurante 'Tanta' decidió pronunciarse y aseguró que colaborarán con las autoridades en todo lo que puedan.

"Desde Tanta lamentamos profundamente el fallecimiento de Lizeth Marzano Noguera y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad deportiva ante esta irreparable pérdida", escribieron al inicio.

Al respecto, el establecimiento informó a través de un comunicado que entregó a las autoridades los vídeos claves sobre la cena en la que participó Villar junto a su enamorada horas antes del accidente.

"En estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los registros internos solo pueden ser entregados mediante requerimiento formal de las autoridades competentes. En ese marco, hemos hecho entrega a dichas instancias la totalidad de las grabaciones y la información correspondiente", concluyeron.

Comunicado de Tanta.

Con estas acciones, tanto Gastón Acurio como 'Tanta' buscan colaborar plenamente con la investigación y garantizar que las autoridades cuenten con todos los elementos necesarios para esclarecer los hechos. Mientras la Policía y la Fiscalía continúan con las diligencias, la familia de Lizeth Marzano y la opinión pública esperan avances.