Said Palao y Mario Irivarren continuaron la fiesta con más mujeres en una casa en Argentina ¡Segunda parte!

El pasado martes 17 de marzo, Magaly Medina ha revelado el ampay de Mario Irivarren y Said Palao tras su viaje a Argentina para una aparente despedida de soltero donde estuvieron de fiesta en un yate con mujeres. Aunque se creía que eso era todo, la 'urraca' ha revelado más imágenes ya que continuaron la juerga en una casa de campo.

Más imágenes del ampay de Said Palao y Mario Irivarren

El programa 'Magaly TV: La Firme' ha revelado las comprometedores primeras imágenes de Mario Irivarren y Said Palao, que hasta el momento ha acabado la relación que tenía la 'calavera coqueta' con Onelia Molina. A pesar de la fiesta en yate, aún faltarían más videos donde se verían a los chicos continuando la juerga en otra casa.

Según las imágenes que se han podido ver hasta el momento, se ve a Said Palao feliz acompañado de dos mujeres comprando más víveres para la nueva salida a la casa de campo y que además, contendría alcohol.

En otro momento, se pueden algunas grabaciones de Mario Irivarren ya en la casa de campo siendo acompañado por dos mujeres más conversando felices. Además, al esposo de Alejandra Baigorria sentado al borde de la piscina acompañado de chicas a su lado, pero una en particular le tira agua por la espalda y después le da un cariño sacando una sonrisa del chico reality.

"Continúa el terremoto. No se pierdan la segunda parte de la escapada en Argentina de Mario Irivarren y Said Palao, imágenes picantes", expresó el reportero de Magaly.

¡Magaly revela más detalles!

En su último programa, Magaly reveló que esta salida de los chicos fue durante todo el fin de semana en Argentina donde se tenía todo planeado.

"La fiesta no terminó el día viernes. "Nuestro equipo, estuvo hasta el día lunes en Buenos Aires, Argentina. Recién regresó hoy, esta mañana, con todo el material captado en Argentina, en los diferentes sitios donde ellos se desplazaron", comentó.

Además, señaló que la casa que alquilaron fue alejada de la ciudad donde estaban hospedados inicialmente. Incluso, señaló que en el lugar hubo aún más mujeres que el día anterior en el yate.

"Ahí se están yendo a un día de campo, en una casa, en un country, frente a un lago, eh, alejado de la ciudad de Buenos Aires. De las chicas que los habían acompañado en el yate, solo quedaron dos. El resto de las que llegaron, como ustedes pueden ver, si son algo minuciosos, son nuevas amiguitas que llegaron ese día", agregó.

De esta manera, Onelia Molina ya dio por terminada su relación con Mario Irivarren tras las primeras imágenes del ampay. Hasta el momento, parece que el matrimonio de Said Palao y Alejandra Baigorria aún seguiría, aunque hoy saldrán más grabaciones de la casa de campo en Argentina.