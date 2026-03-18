Magaly Medina fulmina a Francho Sierralta tras ampay en yate con chicas: "¡Qué lindo, se casó en diciembre!"

Un nuevo ampay sacude la farándula peruana tras la emisión de una desenfrenada fiesta en Argentina. Magaly Medina arremetió contra Francho Sierralta, el inseparable amigo de los chicos reality, por su polémico accionar en un yate. La 'Urraca' cuestionó la actitud del joven, resaltando que este escándalo estalla a pocos meses de haber contraído matrimonio.

Francho Sierralta ampayado en yate con chicas

En la última edición del programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora puso bajo los reflectores un viaje a Argentina protagonizado por Mario Irivarren, Patricio Parodi y Said Palao. Sin embargo, quien terminó llevándose las críticas más ácidas no fue uno de los chicos reality, sino su inseparable compañero de aventuras, Francho Sierralta.

Magaly Medina, con su característico estilo sarcástico, no tardó en identificar al personaje que siempre aparece en el círculo cercano a ellos. La indignación de la conductora escaló cuando su equipo de producción le confirmó un dato crucial sobre la vida personal de Francho Sierralta.

"¡Qué lindo, se casó en diciembre! ¡Ay qué hermoso! Él no disimuló pero absolutamente nada. Ese es su yunta de juerga, bueno, ahí se juergueó bien porque ¡uff!, no disimuló nada", expresó Magaly Medina.

@ameg_pe 17.03.26 | Magaly Medina se pronuncia sobre Francho Sierralta, el amigo casado de Mario Irivarren y Said Palao, que estuvo con ellos en Argentina. Fuente: Magaly TV La Firme ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

En las imágenes emitidas por 'Magaly TV: La Firme', se observa a Francho Sierralta en actitudes comprometedoras con las jóvenes que lo acompañaban en el yate. De acuerdo con el programa, el amigo de los chicos reality contrajo matrimonio hace apenas unos meses, convirtiendo su comportamiento en una falta de respeto hacia su compromiso conyugal.

Magaly Medina sobre las relaciones de pareja

Fiel a su estilo, Magaly Medina aprovechó el comportamiento de Francho Sierralta para lanzar una crítica sobre la falta de compromiso emocional en muchos hombres. Para la conductora, este caso es el ejemplo perfecto de por qué muchas relaciones fracasan.

Magaly Medina comparó este caso con la situación de Alejandra Baigorria, señalando que muchas veces es la mujer quien carga sola con el peso de mantener a flote el matrimonio. El segmento cerró con un mensaje donde la conductora enfatizó que una relación depende del esfuerzo de dos personas y no de una sola luchando contra la corriente.

"Entiéndanlo mujeres, una sola persona no hace una relación. No se puede sobrevivir a una pareja que no te apoya, que no te ayuda y que no está vinculado contigo", concluyó Magaly Medina.

En resumen, Magaly Medina arremetió contra Francho Sierralta, quien es casado y fue ampayado con mujeres en un yate. Mientras tanto, el mundo del espectáculo queda a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del amigo de los chicos reality o de su esposa ante estas polémicas imágenes en Argentina.