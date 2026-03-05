Magaly Medina reacciona a prisión preventiva de Adrián Villar: "Es una esperanza para muchas familias"

La conductora Magaly Medina reaccionó en vivo a la decisión del Poder Judicial de dictar 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, cuyo atropello acabó la vida de Lizeth Marzano. La periodista comentó el tema durante su programa "Magaly TV La Firme" y aseguró que esta medida representa una señal importante para muchas familias que buscan justicia.

Magaly Medina sobre prisión preventiva de Adrián Villar

La conductora Magaly Medina reaccionó en vivo a la decisión del Poder Judicial de dictar 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, el joven acusado de atropellar y causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano. En su programa "Magaly TV La Firme", aseguró que esta medida representa un primer paso para que se haga justicia y que da esperanza a muchas familias peruanas.

La noticia se conoció mientras el programa estaba al aire. Magaly explicó a su audiencia que el juez del caso decidió que Villar permanezca en prisión mientras continúan las investigaciones y hasta que el proceso llegue a juicio.

"Bueno, el juez Adolfo Farfán Calderón, como dije, del 33 juzgado de investigación preliminar, acaba de dictar sentencia. 9 meses de prisión preventiva para Adrián Villar Chirinos, el joven de 21 años que atropellara y le quitara la vida a la deportista Lizeth Marzano Noguera. Él va a estar en una prisión mientras este caso sea investigado y hasta que llegue a juicio", señaló Magaly Medina.

Durante su comentario, la conductora dejó claro que esta decisión no es una sentencia final. Sin embargo, consideró que es un paso importante dentro del proceso judicial.

"Yo creo que la sentencia, lo que acabamos de ver que no es una sentencia definitiva, es solo un pedido de prisión preventiva, que este muchacho afronte el juicio en prisión, que es lo que se ha logrado. Es una primera parte, pero ha sido parte de una lucha fuerte, constante", comentó.

Magaly también señaló que el caso de Lizeth Marzano ha generado mucha indignación en el país. Según dijo, muchas personas se han identificado con la familia de la deportista porque situaciones parecidas han ocurrido antes. Para la conductora, la muerte de la joven deportista representa el dolor que han vivido muchas hogares que perdieron a un ser querido por culpa de conductores irresponsables.

"Lizeth es como el símbolo de una lucha que muchas madres y muchos padres, muchos esposos, muchos hijos que perdieron de esta manera tan cruel, tan irresponsable a sus seres queridos, hoy creo que se sienten de alguna forma esperanzados con que a ellos también les va a llegar la justicia... Este caso lo que le ha dado a mucha gente es esperanza", expresó.

La conductora defiende el trabajo de su programa

Magaly también aprovechó el momento para hablar sobre el trabajo que ha realizado su programa con este caso. Señaló que su equipo decidió investigar y seguir el tema porque se trataba de una situación muy grave que debía ser visibilizada. La conductora explicó que, aunque su programa suele enfocarse en temas de farándula, también buscan apoyar causas que consideran importantes para la sociedad.

"Esta es una lucha, tenemos un poquito, un granito de arena con el que nosotros contribuimos, nos sentimos realmente bien. Por eso hacemos este programa, por eso hacemos periodismo. No solo estamos para incomodar, no solamente estamos para hacer ampays, no solo estamos para la crítica venenosa, fuerte, no, también estamos para eso, al servicio de la gente", comentó.

Magaly Medina explicó que su programa decidió investigar el caso porque involucra a una figura vinculada al mundo de la farándula: Marisel Linares. Además, cuestionó algunos argumentos presentados por la defensa de Adrián Villar y señaló que, según lo expuesto por el juez, factores como la falta de arraigo y la forma en que se produjo el accidente habrían influido en la decisión judicial.

"¿Qué me garantiza a mí que este chico no va a huir, si ya huyó de una escena de muerte? Ya huyó dejando a una persona moribunda en la pista. Creo que esas cosas han pesado, los antecedentes y la forma como él fugó de la escena donde dejó a una persona muerta", comentó Magaly Medina.

Finalmente, Magaly señaló que espera que este caso marque un precedente en el país y que la justicia actúe con la misma firmeza en situaciones similares. Para la conductora, lo más importante es que las familias que han sufrido pérdidas tan dolorosas puedan sentir que el sistema judicial funciona y que las personas responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.

En conclusión, Magaly Medina comentó la decisión del Poder Judicial de dictar prisión preventiva contra Adrián Villar y destacó que se trata de una medida inicial dentro del proceso judicial. Mientras las investigaciones continúan, el caso de Lizeth Marzano sigue generando atención pública y expectativa sobre cómo avanzará el proceso en busca de determinar responsabilidades.