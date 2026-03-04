Hermano de Lizeth Marzano tras 9 meses de prisión preventiva a Adrián Villar: "Marcamos un precedente"

Este miércoles a las 9 de la noche, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano. Esta noticia ha aliviado a la familia de la deportista señalando que han marcado un precedente para que más personas puedan recibir justicia por sus seres queridos.

Gino Marzano sobre prisión preventiva para Adrián Villar

El programa de 'Magaly TV: La Firme' se comunicó directamente con Gino Marzano, hermano de la deportista Lizeth, para que expresara su sentir tras escuchar que el conductor Adrián Villar que atropelló a su hermana tendrá prisión preventiva de nueve meses mientras dure las investigaciones.

"Es una suma de sentimientos, la verdad es que creo que hemos logrado juntos en nombre de mi hermana, agradezco a todos. Por este interés marcamos un gran precedente aquí, estoy emocionado es mucha tensión de estos últimos días, independientemente de lo que yo mismo me generaba. Vamos a darle la pena que se merece a este sujeto", expresó.

En ese sentido, Magaly menciona que Lizeth Marzano es la imagen de muchas personas que han perdido a sus seres queridos y se sienten esperanzados en que también les llegará la justicia. Así mismo, señala que la deportista estaría muy agradecida por el trabajo y empeño que ha puesto Gino Marzano buscando las pruebas.

Ante esto, el hermano de la víctima agrega: "No se trata de Lizeth, se trata de muchos peruanos. Agradezco a todas las personas que nos han acompañado en este proceso y me han contado todas las injusticias que han sufrido. De todos esos casos que han quedo impunes, que esto sea precedente y poder creer que se puede hacer justicia (...) Es un primer paso, nos queda un largo tramo, es una de las primeras noches que podré descansar".

Adrián Villar irá a prisión

El juez acogió el pedido del Ministerio Público y dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, al considerar que existen elementos suficientes para continuar la investigación con el acusado recluido mientras avanzan las diligencias del caso.

"Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el ciudadano Adrián Villar Chirinos contra el presunto delito de la vida y el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, omisión de socorro en agravio que en vida fuera Lizeth Katherine Marzano. Imponer la medida preventiva contra Adrián (...) por el plazo de 9 meses . Vencerá el 25 de noviembre del 2026", leyó el juez.

De esta manera, Adrián Villar estará en prisión preventiva por nueve meses mientras dure las investigaciones por el caso de Lizeth Marzano. Por su parte, Gino Marzano ha mostrado su alivio por un poco de justicia para su hermana y que es un primer paso para que el joven de 21 años reciba la condena que se merece.