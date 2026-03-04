RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

¡Un primer paso!

Hermano de Lizeth Marzano tras 9 meses de prisión preventiva a Adrián Villar: "Marcamos un precedente"

Tras dictarse 9 meses de prisión preventiva para Adrián Villar por el caso Lizeth Marzano, Gino señaló sentirse aliviado de marcar un precedente en búsqueda de justicia.

Hermano de Lizeth Marzano tras 9 meses de prisión preventiva a Adrián Villar
Hermano de Lizeth Marzano tras 9 meses de prisión preventiva a Adrián Villar (Composición Karibeña)
04/03/2026

Este miércoles a las 9 de la noche, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano. Esta noticia ha aliviado a la familia de la deportista señalando que han marcado un precedente para que más personas puedan recibir justicia por sus seres queridos.

Gino Marzano sobre prisión preventiva para Adrián Villar

El programa de 'Magaly TV: La Firme' se comunicó directamente con Gino Marzano, hermano de la deportista Lizeth, para que expresara su sentir tras escuchar que el conductor Adrián Villar que atropelló a su hermana tendrá prisión preventiva de nueve meses mientras dure las investigaciones. 

"Es una suma de sentimientos, la verdad es que creo que hemos logrado juntos en nombre de mi hermana, agradezco a todos. Por este interés marcamos un gran precedente aquí, estoy emocionado es mucha tensión de estos últimos días, independientemente de lo que yo mismo me generaba. Vamos a darle la pena que se merece a este sujeto", expresó. 

En ese sentido, Magaly menciona que Lizeth Marzano es la imagen de muchas personas que han perdido a sus seres queridos y se sienten esperanzados en que también les llegará la justicia. Así mismo, señala que la deportista estaría muy agradecida por el trabajo y empeño que ha puesto Gino Marzano buscando las pruebas.

Ante esto, el hermano de la víctima agrega: "No se trata de Lizeth, se trata de muchos peruanos. Agradezco a todas las personas que nos han acompañado en este proceso y me han contado todas las injusticias que han sufrido. De todos esos casos que han quedo impunes, que esto sea precedente y poder creer que se puede hacer justicia (...) Es un primer paso, nos queda un largo tramo, es una de las primeras noches que podré descansar".

Adrián Villar fue condenado a 9 meses de prisión preventiva por la muerte de Lizeth Marzano
Lee también

Adrián Villar fue condenado a 9 meses de prisión preventiva por la muerte de Lizeth Marzano

@riclatorrez #ginomarzano hermano de #lizethmarzano agradece apoyo de #magalymedina . #peru #adrianvillar ♬ sonido original - Ric La Torre

Adrián Villar irá a prisión

El juez acogió el pedido del Ministerio Público y dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, al considerar que existen elementos suficientes para continuar la investigación con el acusado recluido mientras avanzan las diligencias del caso.

"Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el ciudadano Adrián Villar Chirinos contra el presunto delito de la vida y el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, omisión de socorro en agravio que en vida fuera Lizeth Katherine Marzano. Imponer la medida preventiva contra Adrián (...) por el plazo de 9 meses. Vencerá el 25 de noviembre del 2026", leyó el juez.

Padre de Francesca Montenegro arremete contra la familia de Adrián Villar: "Me siento utilizado"
Lee también

Padre de Francesca Montenegro arremete contra la familia de Adrián Villar: "Me siento utilizado"

De esta manera, Adrián Villar estará en prisión preventiva por nueve meses mientras dure las investigaciones por el caso de Lizeth Marzano. Por su parte, Gino Marzano ha mostrado su alivio por un poco de justicia para su hermana y que es un primer paso para que el joven de 21 años reciba la condena que se merece. 

Temas relacionados Adrián Villar Gino Marzano Hermano de Lizeth Marzano marcaron precedente prisión preventiva

Siga leyendo

Lo Más leído

Imitador de Pedro Suárez-Vértiz contra jurado de "Yo Soy" tras eliminación: "Mancharon mi imagen"

Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

¡Se acabó el misterio! Isabella Ladera, pareja de Hugo García, reveló cuántos meses de embarazo tiene

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Beto Ortiz arremete contra Magaly Medina tras críticas hacia 'El Valor de la Verdad': "Se preocupa más que yo"

últimas noticias
Karibeña