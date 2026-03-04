Magaly Medina se burla de la posible boda entre Pamela Franco y Cueva: "Pobrecita, ¿no?"

Hace unos días, Christian Cueva se mostró muy emocionado por su relación con Pamela Franco e incluso, dejó entrever que sí tienen planes de casarse en un futuro. "Planes con ella de boda y de muchas cosas sí, definitivamente con ella tengo muchos sueños... y definitivamente es ella con la que las quiero hacer", fue lo que confesó el futbolista para el programa "Sí va a salir".

Magaly no cree que Cueva realmente se case con Franco

Este martes 3 de marzo, Magaly Medina en su programa comentó sobre la posible boda entre Christian Cueva y Pamela Franco, aunque destacó que consideran que ambos quieren seguir en el ojo público y realmente no los ve convencidos de querer dar ese gran paso en sus vidas.

"Están buscando publicidad porque creo que ya esa novelita que vimos todos al principio a la gente ya no le gusta, ya no se comen el cuento de novela romántica de los últimos años. Cueva, ahora su nueva estrategia es vender que se va a divorciar para casarse con Pamela Franco. Pobrecita, ¿no? Habría que darle el pésame anticipado . Pero todo el mundo tiene en esta vida lo que se merece", expresó la conductora en vivo.

Asimismo, Magaly Medina no cree que en el Christian Cueva "sensible y renovado", destacando que las declaraciones del jugador solo buscan conmover al público.

"Escucharlo hablar así, le ponen una música para intentar sensibilizarnos de que Cueva ha cambiado, que Cueva es un romántico incurable, de esos últimos de los que ya no hay. Mentira. Después que lo hemos escuchado hablar todo borrachoso, después de todas las cosas horrorosas que le dice a su ex, después de todas las actitudes patanescas que tiene, después de haberlo visto mechonearla a Pamela López en el ascensor. ¿Ustedes creen que alguien en su sano juicio se va a comer esa idea que ahora nos quieren vender de un hombre mágico, sensible, enamorado? Ay, por favor, ese solo está enamorado de sí mismo, agregó tajantemente.

Considera que la cantante tiene expectativas altas

Por otro lado, Magaly Medina no dejó pasar el detalle y puso la lupa sobre Pamela Franco tras el anuncio de una posible boda con Christian Cueva, deslizando que la cantante tendría sus propias ilusiones de llegar al altar con el futbolista y formalizar, de una vez por todas, su historia de amor.

"Hay gente que tiene tanta ansia de sentirse amada, de vivir una especie de fantasía que no es. De repente, Pamela Franco siempre en el interior de su corazón, siempre quiso, ser la oficial con Cueva. Nunca lo logró, hasta que ahora, que ya lo tiene, es como su sueño hecho realidad", concluyó la presentadora.

Christian Cueva se sincera sobre su futuro con Pamela Franco.

En conclusión, Magaly Medina no cree que Pamela Franco realmente llegue al altar con Christian Cueva, ya que no lo ve convencido al futbolista de dar ese paso con la cantante. Recordemos que 'Aladino' aún sigue casado con Pamela López y no firma los papeles del divorcio, por lo cree que solo estaría ilisionando a la cumbiambera.

