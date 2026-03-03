Pamela Franco sobre los planes de boda de Christian Cueva y tener una familia juntos: "Todo a su tiempo"

Hace unos días, Christian Cueva habló sobre formar una familia con Pamela Franco y de casarse tras aparecer junto a unos anillos. Ahora, la cantante de cumbia decidió pronunciar señalando que ellos viven su amor cada día, pero que tener hijos sería algo mucho más serio.

¿Qué dijo sobre el matrimonio con Cueva?

En la entrevista con el programa 'Amor y Fuego', la cantante de cumbia señaló que vive su amor cada día y deja que las cosas fluyan con tranquilidad, sin mucho apresuro en su relación con el pelotero Christian Cueva. Además, comenta que la han bombardeado sobre el tema de al boda por los anillos, pero nada es oficial.

"Cuando ustedes vean que él me está poniendo en este hermoso dedo, hablen pues. Está ayudando a una publicidad. Es un tema que siempre me preguntan y voy a responder siempre, todo a su tiempo, no puedo hablar antes. Tú sabes que si digo algo 'ay se muere de ganas', soy como cualquier mujer, pero dejemos que el tiempo lo diga todo", señaló.

Pamela Franco sobre tener un hijo

Aunque, luego el reportero le consultó a Pamela Franco sobre las posibilidad de tener un hijo juntos. En ese caso, la artista señaló que es algo mucho más serio a tomarse en una relación amorosa. Incluso, señaló que si se casa se puede divorciar con normalidad, pero en caso de un bebé, es una responsabilidad para toda la vida.

"¿No han pensado en agrandar la familia, tener un bebé quizás?", le consultó, y la cantante dijo: "A mí sí me gustaría, pero una cosa es que me guste y otra cosa es que se dé. La verdad es que es una gran responsabilidad, ya nosotros hemos pasado por cosas, yo pienso que tenemos que tomarlo muy serio. Por último, me caso y me divorcio, pero ¿un hijo? es una gran responsabilidad que dura toda la vida".

En otro momento, la artista sigue comentando que vive su amor con Christian Cueva en la actualidad, que no le importa lo que opinen sobre ellos. Por ello, señala que el 'Aladino' es su Leonardo DiCaprio: "El amor es así, vivan el amor como lo quieran vivir".

De esta manera, Pamela Franco señala que tener un hijo y casarse si es algo que desea, pero que actualmente solo vive su amor día a día con Christian Cueva y avanzar en los siguientes pasos es una responsabilidad que deja conforme pase el tiempo.