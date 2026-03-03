Magdyel Ugaz rompe su silencio y revela si regresará a 'AFHS' para la nueva temporada

Magdyel Ugaz se despidió de la pantalla chica tras 16 años interpretando a 'Teresita', la encantadora hija de 'Doña Nelly' y 'Don Gilberto'. Desde 2009, la actriz se metió en el corazón del público con la historia de esta joven soñadora que perseguía convertirse en la modelo peruana más famosa del mundo. En la trama, 'Teresita' cerró un capítulo de su vida al dejar el barrio rumbo a Estados Unidos tras firmar un contrato millonario, sellando así su salida definitiva de la serie.

¿Magdyel Ugaz volverá a 'AFHS'?

En una reciente entrevista en "Más Espectáculos", Magdyel Ugaz estuvo hablando de su nuevo proyecto teatral y fue ahí donde la conductora Jazmín Pinedo no dudó en consultarle si existe alguna posibilidad de que su personaje 'Teresa Collazos' vuelva para la temporada 2026 de 'Al Fondo Hay Sitio'. Sin emabargo, la actriz descartó esto por completo y señaló que está enfocado en otros proyectos.

"Yo siempre extraño Al fondo de sitio. No, mi China por ahora no. Al fondo de sitio no está, pero yo sé que les irá increíble, hay regresos importantes y AFHS es una serie que se quedará con nosotros muchísimos años", fue lo que explicó en vivo.

Magdyel Ugaz habló sobre 'Al fondo Hay Sitio'.

Ya anteriormente, Magdyel Ugaz compartió que su decisión de abandonar la serie luego de más de una década interpretando a 'Teresita', no se tomó a la ligera.

"Estoy muy agradecida por todos estos años. También estoy agradecida conmigo por darme este tiempo, lo necesito. Fue una decisión que analicé en varios meses, no es fácil tampoco", declaró hace unos meses para "América Espectáculos" y dejó en claro que el deseo de hacer una pausa en su rutina fue determinante. "Me estoy yendo agradecida y contenta. Ellos (sus compañeros de elenco) son mi familia y lo seguirán siendo. Vendré de vez en cuando a traer fruta", agregó con humor.

¿Cómo fue la última escena de 'Teresita'?

El pasado 19 de mayo, Al Fondo Hay Sitio tocó el corazón de sus seguidores con un episodio cargado de sentimiento: la partida de 'Teresita', el icónico personaje al que Magdyel Ugaz dio vida durante más de una década. Tras años de risas, ocurrencias y sueños imposibles, la engreída de 'Doña Nelly' y 'Don Gilberto' decidió apostar por un nuevo comienzo lejos del barrio que la vio crecer.

En la historia, la menor de los Gonzales optó por dejar Las Nuevas Lomas para volar rumbo a Estados Unidos, decidida a conquistar las pasarelas y cumplir su anhelado sueño de convertirse en modelo internacional. Su decisión marcó un antes y un después en la trama, dejando a los vecinos —y a los televidentes— con el corazón apretado.

La despedida fue simplemente inolvidable. Con maleta en mano, 'Teresita' recorrió cada rincón del barrio para abrazar a sus amigos de siempre. Pero el instante más conmovedor lo protagonizó junto a 'Tito', su gran amor y compañero incondicional: un abrazo largo, silencioso y lleno de historia, donde las miradas hablaron más fuerte que cualquier palabra.

En conclusión, pese a que Magdyel Ugaz tiene mucho cariño por la serie 'Al Fondo Hay Sitio', la actriz ya reveló que no tiene pensado volver a la serie porque en estos momentos está enfocada en otros proyectos. Sin embargo, se ha mostrado muy agradecida por todos los años que compartió con sus compañeros de elenco, como Erick Elera, Gustavo Bueno, Yvonne Frayssinet, entre otros.