Gustavo Bueno regresaría en la temporada 2026 de 'AFHS' tras mejora de salud: "Hay don Gilberto para rato"

El retorno de Gustavo Bueno marca un momento clave para Al fondo hay sitio, al devolver a la serie a uno de sus personajes más queridos. Su recuperación y continuidad en la producción refuerzan la expectativa del público de cara a la nueva temporada y destacan la trayectoria de un actor fundamental de la televisión peruana.

Gustavo Bueno reaparece y confirma su recuperación

En los últimos días se conoció que Gustavo Bueno no solo volvió a aparecer en pantalla, sino que además formará parte de la nueva temporada de Al fondo hay sitio. Esta noticia fue recibida con entusiasmo por los seguidores de la serie, quienes durante meses expresaron su preocupación por la salud del actor y su continuidad en la ficción nacional.

La información más alentadora llegó a través de las redes sociales, donde Marialola Arispe, actriz y sobrina del intérprete, compartió un extenso y emotivo mensaje en el que hizo un balance del año vivido a nivel personal y familiar. En su publicación, Arispe confirmó que su tío atraviesa un buen momento y resaltó la fortaleza que ha demostrado durante este proceso.

"Me he peleado con el 2025 varias veces, pero no puedo dejar de agradecerle por tenerte aquí, más fuerte que nunca. Y con esa sonrisota, aunque para decir verdad, a pesar de todo, jamás la perdiste", escribió, destacando la actitud positiva y la resiliencia de Gustavo Bueno frente a las dificultades que enfrentó.

En el mismo texto, Marialola Arispe también se refirió directamente al futuro de Gustavo Bueno dentro de Al fondo hay sitio, una de las mayores inquietudes del público. La actriz dejó en claro que el querido personaje de don Gilberto Collazos continuará presente en la historia, lo que generó aún más entusiasmo entre los seguidores de la serie.

"No he escrito antes nada, porque la mochila de vez en cuando pesaba mucho, pero gracias a todos los que han sido soporte y empuje con sus llamadas, palabras, muestras de cariño. Solo puedo decir que hay Gus para rato. Hay actor para rato, hay don Gilberto para rato. Y que la resiliencia, coraje y valentía que tiene este hombre supera cualquiera de las ficciones en la que haya participado", expresó en su publicación.

Asimismo, Arispe reafirmó su admiración por el actor y resaltó su fortaleza emocional y personal. "Y una vez más, confirmo que no hay persona más fuerte y valiente que tú. Te quiero mucho @gustavobuenow ¡Echa Muni!", añadió, cerrando su mensaje con palabras de cariño y orgullo.

Reacciones y buenos deseos a la mejora de Gustavo Bueno

Tras la publicación, las reacciones no se hicieron esperar. Diversas figuras del medio artístico expresaron su alegría y enviaron mensajes de cariño al primer actor. Entre los comentarios destacó el de Magdyel Ugaz, recordada por su papel de 'Teresita' en 'Al Fondo Hay Sitio', quien escribió: "Hermosos, los adoro".

A ella se sumó Karime Scander, la popular 'Alessia' en la serie, quien también dejó un mensaje de apoyo. Asimismo, la actriz Stephany Orúe compartió su emoción al ver recuperado a Gustavo Bueno:

"Mi Gustavo Malo (como así le cantaba en 'Pantaleón y las visitadoras') no sabes la alegría que tengo que verte sonreír".

En conclusión, la salud de Gustavo Bueno preocupó a los seguidores de Al fondo hay sitio durante gran parte del 2025 por la ausencia de su personaje, don Gilberto Collazos. Por ello, su aparición en el capítulo final resultó emotiva y confirmó su recuperación y regreso a la exitosa producción de América Televisión.