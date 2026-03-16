Carlos Alcántara y su esposa, Jossie Lindley, aparecen juntos tras su separación en boda de su hijo

Carlos Alcántara y su esposa Jossie Lindley sorprendieron a sus seguidores al coincidir en la boda de su hijo mayor, Gianfranco Alcántara, pese a haber anunciado su separación tras más de 30 años de relación. La ceremonia se realizó en un centro campestre, en un ambiente íntimo marcando un reencuentro inesperado pero cordial entre los exparejas.

Reencuentro familiar en la boda de Gianfranco

El enlace matrimonial de Gianfranco Alcántara con Andrea Rubini Caballero se convirtió en un espacio donde la familia se reunió para celebrar un momento especial. En redes sociales, llamó la atención la presencia de Carlos y Jossie, quienes posaron juntos en varias fotografías familiares, acompañados por sus hijos y la recién incorporada nuera.

Aunque la relación entre Carlos Alcántara y Jossie Lindley terminó, ambos demostraron mantener una relación respetuosa y cercana como padres. El actor compartió en su cuenta de Instagram una de las imágenes del evento, reflejando la armonía que reinó durante la celebración.

Además, 'Cachín' animó la fiesta con su característico humor y energía. Durante la boda, sacó a bailar a la novia y desplegó sus famosos "pasos prohibidos", provocando risas y aplausos entre los invitados. A sus más de 60 años, Carlos mostró su flexibilidad y entusiasmo en la pista, dejando claro que se encuentra en un excelente momento personal y físico.

@rkt696 Boda del hijo de Cachin marcó reencutntro con su esposa Jossie Lindley ♬ sonido original - rkt696

Gianfranco Alcántara y su camino en el mundo audiovisual

Gianfranco Alcántara ha seguido un rumbo distinto al de su famoso padre. Estudió Comunicación y Producción Audiovisual en la Universidad de Lima y complementó su formación con cursos en Nueva York. A su regreso al Perú, trabajó en productoras cinematográficas.

En redes sociales, comparte fragmentos de su trabajo detrás de cámaras, reflejando su pasión por el cine y la creación de contenidos. La boda con Andrea Rubini Caballero representó un momento especial para la familia, donde se pudo apreciar la unión de los Alcántara-Lindley pese a los cambios personales de cada integrante.

Actualmente, Carlos disfruta de su soltería y de su vida social, siendo captado en distintas salidas y preparándose para regresar a la pantalla con el proyecto La Gran Sangre. Por su parte, Jossie Lindley mantiene un perfil bajo, concentrada en su familia y en los proyectos personales que ha cultivado tras años junto al actor.

En conclusión, la boda de Gianfranco Alcántara reunió a Carlos Alcántara y Jossie Lindley, mostrando que su separación no afecta su relación como padres. Entre bailes y celebraciones, ambos reflejaron madurez y respeto. El cariño familiar permanece intacto pese a los cambios personales.