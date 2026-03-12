"Todas están al acecho": Carlos Alcántara estaría siendo perseguido por varias jovencitas, según estilista

Desde que Carlos Alcántara anunció que se separó de su esposa después de 30 años juntos, el actor viene desatado disfrutando su soltería. Ahora, ha sido captado luciéndose con una nueva chica, y según señala un estilista, sería las mismas mujeres jóvenes que están al acecho.

Carlos Alcántara acechado por jovencitas

El programa de 'Magaly TV: La Firme' ha captado nuevas imágenes del actor Carlos Alcántara bailando en Barranco Bar con una nueva jovencita. Anteriormente, fue captados con otras dos chicas mucho menores que él, pero ahora se lució sacando sus mejores pasos de baile con una nueva persona.

El estilista Ojany Paz revela que también estuvo en aquel box de la discoteca el pasado miércoles 11 de marzo, donde reveló que no conoce a la jovencita, pero le avisó a 'Cachín' que se controlara al bailar porque era grabado.

"Llegamos yo con mi amigo y él estaba allí en el box ya. Él estaba con la chica, no sé quién era. Yo le decía, mira te están grabando, no bailes así, porque como él bailaba bien con la chica", reveló.

Así mismo, señaló que son las mismas mujeres jóvenes quienes buscan a Carlos Alcántara en los centros nocturnos. Aunque, afirma que al final no se fue con aquella chica, ya que lo embarcó para su casa completamente solo.

"Ahí estaban todas las chicas al acecho, todas las chicas se lo querían llevar por gusto. Está soltero en plaza, pero yo lo embarque, él se fue solo", agregó.

Cantante explica cómo conoció a 'Cachín'

La segunda joven identificada como Indira Orbegozo brindó declaraciones al programa conducido por Magaly Medina, donde relató cómo surgió el contacto con el actor. Según explicó, la comunicación entre ambos comenzó de forma virtual antes de que se concretara el encuentro que posteriormente fue captado por las cámaras del programa.

Orbegozo señaló que el primer acercamiento ocurrió a través de Instagram, plataforma en la que intercambiaron mensajes. Con el paso de los días, la conversación continuó por WhatsApp, lo que finalmente derivó en una invitación para salir a cenar.

"Nos conocimos por Instagram y de ahí me invitó a cenar y bueno yo tampoco tengo nada que ocultar, de hecho eso fue la primera vez que lo he visto, donde nos han ampayado, él me abrazó y ahí fue donde nos fuimos, soy una chica soltera, de repente nos van a ver, pero somos amigos...", declaró la cantante.

De esta manera, Carlos Alcántara estaría disfrutando de su soltería al máximo después de haber estado casado por 30 años. Ahora es captado en discotecas con nuevas jovencitas y según un estilista cercano, señaló que son las chicas quiénes lo paran buscando.