Thamara Gómez de Son del Duke aclaró sobre su estado de salud: "Gracias por su preocupación"

Son del Duke es una de las agrupaciones de cumbia que viene sonando con mucha fuerza en los últimos años por sus sonados temas que le encantan al público. El grupo está de vacaciones, pero la cantante Thamara Gómez no la estaría pasando bien, ya que está hospitalizada aún.

Thamara Gómez sobre su estado de salud

Desde que la agrupación Son del Duke anunció que todos saldrían de vacaciones, cada uno fue disfrutando de estos días. Aunque, Thamara Gómez no estaría gozando de sus días de descanso, ya que al poco tiempo fue internada en un hospital.

Aunque la joven cantante no ha revelado cuáles son los motivos por la que ha estado internada hasta el día de hoy, señaló que no es por una liposucción como el rumor que ha corrido en redes sociales. De igual manera, agradeció la preocupación de varios de sus fanáticos y que muy pronto estará contando por lo que pasó.

"No me hice la lipo jajaja me siento muy bien así, era algo que quería hacer hace tiempo por mi salud. Muchas gracias igual por su preocupación, ya les contaré con lujo y detalle en un videito. Mientras tanto me estoy recuperando, los quiero mucho", contó.

¿Qué le pasó?

Hace unos días, el grupo de cumbia reveló que estarán de vacaciones y estarán regresando a los escenarios el 13 de marzo. En ese sentido, todos los integrantes están disfrutando de su merecido descanso, pero la cantante Thamara Gómez no lo estaría pasando muy bien.

A través de sus redes sociales, la joven cantante mostró inicialmente una foto donde aparece estar usando una vía en su mano en el hospital. Luego, compartieron otra foto donde una persona cercana le tomó una foto mientras ella estaba en una cama hospitalizada con un mensaje explicando un poco sobre su salud.

"En las buenas y malas siempre juntas, fueron horas de incertidumbre, pero sabíamos que estabas en buenas manos. Gracias a Dios todo salió de maravilla Thamara", expresó en la historia.

De esta manera, la cantante Thamara Gómez ha revelado que aún se encuentra en el hospital siendo tratada por su delicado estado de salud tras salir de vacaciones de Son del Duke. Aunque oficialmente el grupo de cumbia estará regresando este viernes 13 a los escenarios, todo parece indicar que la joven cantante aún tendrá algunos días de recuperación y agradeció a sus fans por la preocupación.