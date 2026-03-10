Ricardo Mendoza sorprendió al confesar que fue dueño del Grupo 5: "Por un año"

El comediante Ricardo Mendoza ha crecido exponencialmente gracias a su trabajo junto a su compañero Jorge Luna. Hace poco estuvo en una conversación con Magaly Medina donde reveló que sin querer se convirtió en el dueño del Grupo 5.

Ricardo Mendoza fue dueño del Grupo 5

En una conversación con Magaly Medina, Ricardo Mendoza estuvo conversando sobre su carrera como comediante con el programa 'HH' con Jorge Luna, pero también de su vida privada en su nueva aventura como padre.

Aunque en otro momento, confesó una divertida anécdota donde fue dueño del Grupo 5 por un año. Esto se debió a una transmisión en vivo cuando ayudaba a Christian Yaipén, actual líder y dueño de la agrupación de cumbia.

"Yo fui dueño del Grupo 5 por un rato. En la pandemia nos conocimos con Christian porque no sabía hacer transmisiones en vivo y lo invitamos Jorge y yo a mi casa, le enseñamos a manejar todos los equipos de transmisión en vivo", cuenta inicialmente.

Canciones del grupo fueron registrados a nombre del comediante

Entonces, al momento de realizar la transmisión se dieron cuenta que la página del Grupo 5 no estaba bien realizado y entonces, tuvieron que apoyarse con la página de Ricardo Mendoza. Entonces, las canciones se registraron a su nombre para hacer el 'en vivo'.

"Entonces, él hace una transmisión en vivo y para que no te baje la transmisión, tú tienes que poner las canciones en copyright y como su página no estaba bien hecha ¿Cuál estaba bien hecha? la mía", señaló.

El comediante no se había dado cuenta de lo sucedido hasta un año después, cuando le llegan denuncias que estarían usando canciones sin su permiso y serían los temas del Grupo 5 y se comunica con Christian Yaipén.

"Un año después me llega unas denuncias de 'por qué cada vez que subo una canción de Grupo 5 me sale el dueño de esta canción, Ricardo Mendoza, no te permite subir este video'. Entonces, yo llamo a Christian '¿Qué ha pasado?', me dice 'Claro, ¿No te acuerdas?' y le digo 'ya te jo**, ahora soy dueño del Grupo 5', lo fui por un año", mencionó entre risas.

De esta manera, Ricardo Mendoza señala que durante un año fue dueño de las canciones de Grupo 5 gracias a esa anécdota que pasó en pandemia. Afirma que Christian Yaipén le pedía que le devolviera, pero lo cuenta entre risas afirmando que quedó como una divertida anécdota inesperada.