Leslie Shaw responde luego de que Marisol rechazara colaboración musical: "Facturo tranquilita en mi casa"

Luego de que Leslie Shaw arremetiera contra Marisol en el 2025, terminaron totalmente peleadas y ahora, que la 'gringa' trató de hacer las paces con la 'Faraona', ella lo rechazó. Ante esto, la joven cantante decidió responder a su fiel estilo.

Leslie Shaw afirma que se picó de Marisol

En una entrevista con 'Amor y Fuego', Leslie Shaw señaló que se peleó con Marisol sin ninguna razón y que solo fue por el asunto de Carlos Rincón, pero que actualmente no guarda rencor a nadie.

"Porque en verdad no tendría por qué ¿no? en su momento me piqué por Carlitos Picón, ya está. Esa canción me dio muchas alegrías, ya lo dejo ahí y no guardo rencor para nada a nadie", expresó.

Ante el comentario de Marisol sobre 'lo enterrado en el pasado', afirmó entre broma que sí estaba muy blanca, pero que se fue a broncear en el Caribe hasta hace unos días con su prometido 'El Prefe'. Además, deja en claro que está feliz por volver a los escenarios de cumbia

"Súper contenta porque he regresado a cantar en el Huaralino. Me encanta estar cerca al público, vamos a cantar 'El Pendejerete', 'Hay Niveles' con las chicas de Amor Rebelde, vamos a compartir ahí", declaró.

Responde a la 'Faraona'

En otro momento, señala que no necesita tener todos sus fines de semanas lleno de conciertos por todos lados, ya que prefiere estar tranquila y afirma que sigue facturando desde su casa.

"No se preocupen por mí, en verdad yo estoy tranquilita. No necesito estar matándome todos los fines de semana, a mí me gusta estar tranquila en mi casa, producir ahí, yo facturo ahí nada más tranquilita en mi casita", declaró.

Así mismo, Leslie Shaw mandó tremenda indirecta afirmando que Marisol tendría más conciertos desde que ambas realizaron la colaboración musical. Además, agrega que se encuentra en medio de otro proyecto.

"Yo creo desde que lanzamos 'Hay Niveles', ella tiene muchos conciertos. Yo estoy trabajando en un nuevo álbum, tengo un contrato que cumplir, así que estoy viendo colaborar con otros artistas. Ya hicimos dos canciones, creo que el público quiere algo diferente. Fue un lindo proyecto, pero ya hay otras cosas", agregó.

De esta manera, Leslie Shaw minimiza el rechazo de Marisol sobre una nueva colaboración musical juntas, pero que ella tiene proyectos en caminos y nuevos feats con otros artistas. Además, que no necesita de muchos conciertos para facturar.