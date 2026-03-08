Maricielo Effio revela que fue elegida antes que Suheyn Cipriani para reality con Miguel Arce: "Jugaron con mi tiempo"

La actriz peruana Maricielo Effio volvió a generar conversación en redes sociales al revelar detalles sobre una oportunidad televisiva que no se concretó. En medio del difícil momento que atraviesa en Estados Unidos, contó que fue convocada para conducir el programa 'Esto sí es amor', liderado por Miguel Arce y Suheyn Cipriani, pero que la cancelaron repentinamente.

Maricielo Effio asegura que iba a conducir programa cancelado

Durante su transmisión en TikTok, Maricielo Effio sorprendió a sus seguidores al afirmar que la producción del programa la había elegido como conductora. Según explicó, el equipo del espacio la contactó en varias ocasiones y mantuvo reuniones previas para concretar su participación.

La actriz contó que viajó en tres oportunidades para conversar con los responsables del proyecto y que incluso hablaron sobre la firma de contrato. Todo parecía encaminado para que regresara al Perú durante varios meses y asumiera el nuevo reto televisivo.

Sin embargo, el escenario cambió repentinamente. Effio relató que la producción la llamó pocos días antes de su viaje para comunicarle que finalmente no formaría parte del programa. Tras enterarse que el programa fue cancelado lo catalogo como 'karma'

"Ya no está al aire, el karma, me muero y lo voy a decir para que vean que Dios me protege de los fracasos de las cosas que no funciona, me ahuyenta las cosas que no sirve. Se imaginan a mi me eligieron, me hicieron ir tres veces, me hablaron de contrato de todo me dijeron que todo estaba listo y cuándo faltaban tres días para estar en Perú muy frescos de huesos me llamaron y me dijeron no vas tú", expresó.

La actriz también calificó la situación como una experiencia dolorosa y aseguró que sintió que se trató de una falta de respeto hacia su carrera. Effio explicó que ya había organizado su vida en Estados Unidos para viajar al Perú durante tres meses y asumir el proyecto televisivo.

"Imaginense que humillación eso no se hace eso es una falta de respeto es jugar con el tiempo de las personas, es jugar con la trayectoria de las personas y con su dignidad. Eso es malisimo antiprofesional por completo, imporvisado humillante y todo los calificativos del mundo yo me quede en shock por que estaba con ilusión", comentó.

Comparte mensaje emocional sobre el momento que vive

Días antes de estas declaraciones, Maricielo Effio también llamó la atención en TikTok con un video cargado de emotividad. El clip, publicado el miércoles 4 de marzo, mostró a la actriz con lágrimas en los ojos mientras sostenía varias hojas con un mensaje dirigido a sus seguidores.

En cada papel aparecían frases que, al unirse, revelaban cómo se siente actualmente. El mensaje reflejó tanto su vulnerabilidad como su intención de seguir adelante pese a las dificultades.

"Hoy solo quiero decir gracias a ustedes por su gran cariño. Me siento sola, pero estaré bien. Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista. Pronto regresaré con la versión completa de mí. Lo prometo. Los quiero".

La difusión de este contenido ocurrió poco después de que circulara otro video en redes sociales donde Effio aparece trabajando en lo que sería labores de housekeeping en Estados Unidos. La situación generó sorpresa entre sus seguidores, ya que anteriormente la actriz dirigía una escuela de baile en ese país.

En conclusión, Maricielo Effio han generado un fuerte impacto entre sus seguidores, quienes han reaccionado con mensajes de apoyo ante el difícil momento que atraviesa la actriz. Su confesión sobre la cancelación de su participación en el programa "Esto sí es amor" dejó en evidencia la frustración que sintió tras haber organizado su vida para regresar temporalmente al Perú.