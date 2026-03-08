Maria Grazia Gamarra ignora las críticas por su personaje en 'Al Fondo Hay Sitio'

Con el próximo regreso de "Al Fondo Hay Sitio" a las pantallas, el diario Infobae tuvo una entrevista en exclusiva con María Grazia Gamarra, en donde se le consutó sobre su incursión en la serie más exitosa del país. Como se sabe, el 18 de marzo se estrena la nueva temporada, donde se descubrirá quién fue el que mató a 'Miguel Ignacio de las Casas'.

La joven actriz se siente feliz de regresar a 'AFHS'

En su reciente entrevista con el mencionado diario, la conocida María Grazia Gamarra habló sobre su personaje 'Macarena Montalbán', después de las últimas críticas que han surgido en redes por su retorno a "Al Fondo Hay Sitio". Algunos usuarios han señalado que sería una "fórmula repetida", ya que su personaje ahora en la nueva temporada tendrá un bebé con 'Joel Gonzales'.

"Entiendo esas críticas, pero la serie sigue porque hay un público que la quiere y la pide . Es parte de la cultura peruana y seguimos trabajando para quienes nos acompañan cada noche. Hay cariño y dedicación detrás de cada episodio", respondió tajantemente.

AFHS regresa este 2026

Asimismo, se le consultó a María Grazia Gamarra si tiene idea de quién mató al personaje de 'Miguel Ignacio' en la serie, pero ella destacó que no tiene la menor idea.

"No tengo la menor idea. A veces ni siquiera nosotros sabemos qué va a pasar. Los guionistas buscan sorprendernos tanto a nosotros como al público, así que todo es posible", respondió al respecto.

¿Cuándo es el estreno de la nueva temporada?

Un clip difundido en las principales plataformas digitales confirmó que Al Fondo Hay Sitio regresará a la pantalla el miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas . La popular serie ocupará el horario estelar de América Televisión, justo después de Esto Es Guerra Desafío 14. La expectativa entre los seguidores creció rápidamente tras la viralización del avance, donde muchos destacaron la clásica mezcla de drama y comedia que caracteriza a las familias Gonzáles y Montalbán.

Bajo el lema "Más juntos y revueltos", la nueva temporada promete giros inesperados, romances, misterios y nuevos enfrentamientos. Además, los adelantos dejan varias interrogantes abiertas, como el secreto que guarda Don Gilberto, el pasado de Francesca Maldini y la investigación en torno a la muerte de Miguel Ignacio.

En el avance de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio se muestra un intenso enfrentamiento entre Miguel Ignacio de las Casas, interpretado por Sergio Galliani, y Francesca Maldini, personaje de Yvonne Frayssinet. La escena adelanta un momento cargado de tensión entre ambos personajes.

En resumen, María Grazia Gamarra ha mostrado una gran felicidad por volver a interpretar el personaje de 'Macarena Montalbán' en la serie 'AFHS'. Como se ha visto en los avances, esta temporada estará cargada de grandes sorpresas y al parecer, su relación con 'Joel Gonzalez' pende de un hilo, con el regreso de la conocida 'Cayetana'.