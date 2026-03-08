Programa de Suheyn y Miguel Arce llega a su fin tras un mes de su estreno: "No es un adiós"

La tarde del 6 de marzo, ATV emitió el último episodio de la primera temporada de 'Esto sí es amor', espacio que apenas permaneció un mes en la pantalla. El final del programa tomó por sorpresa a muchos televidentes, quienes habían seguido el formato desde su reciente estreno en la señal del canal.

¡Programa llegó a su fin!

El programa de citas 'Esto sí es amor' se despidió de la pantalla de ATV de manera inesperada tras permanecer apenas un mes al aire. La tarde del viernes 6 de marzo se emitió su última edición, momento en el que sus conductores, aprovecharon para dirigirse a sus seguidores y dedicar unas emotivas palabras de despedida antes de cerrar esta breve etapa televisiva

De esta manera, los conductores Suheyn Cipriani y Miguel Arce se despidieron del público luego de que el espacio sufriera cambios en su horario de transmisión. Estas modificaciones se realizaron tras los bajos niveles de audiencia que el programa venía registrando desde sus primeras emisiones.

El último programa se desarrolló en medio de un ambiente festivo dentro del estudio. Durante la emisión, fue Miguel Arce quien asumió la palabra para anunciar la noticia y dirigirse al público presente y a los televidentes.

"Acabó la primera temporada de Esto sí es amor, duró un mes, estamos contentos con lo que hemos logrado, felices. Esto no es un adiós, esto es un hasta luego", declaró el conductor, intentando transmitir optimismo sobre el futuro del formato.

A su turno, Suheyn Cipriani no ocultó su emoción por haber estado al frente del espacio televisivo y agradeció la oportunidad de participar en el proyecto. La influencer también destacó que esta experiencia le permitió mostrarse en una faceta distinta a la que el público estaba acostumbrado a ver en sus redes sociales, plataforma donde inicialmente alcanzó gran popularidad.

"Estuvimos junto a ustedes llevando amor a sus hogares, historias increíbles. Gracias a la producción por la confianza, porque creyeron en mí, en Miguel. Sé que casi nadie me tenía fe porque soy una chica de redes sociales, pero ustedes me dieron la oportunidad de mostrar mi talento y les voy a estar agradecida toda mi vida", agregó la modelo.

Antes de cerrar el programa, Miguel Arce quiso dejar un mensaje final para la audiencia y mantener viva la esperanza entre los seguidores del espacio: "Un abrazo a todos, esto no es un adiós, es un hasta pronto, porque Esto sí es amor".

El brutal cambio de horario que tuvo

El programa debutó a inicios de febrero ocupando el horario de las 20:45, justo antes del popular espacio conducido por Magaly Medina. La apuesta de ATV por un reality de corte sentimental generó expectativa en su estreno; sin embargo, los resultados de audiencia no fueron los esperados.

Ante este panorama, la producción optó por realizar cambios en la programación y trasladar el espacio a las 15:00 hacia finales de ese mismo mes, con la intención de encontrar una mejor conexión con el público. Pese a esta estrategia, las cifras de rating no lograron repuntar y el formato continuó mostrando una tendencia a la baja.

En conclusión, Suheyn Cipriani se mostró visiblemente conmovida al recordar los momentos vividos durante el programa y las historias de amor que conocieron a lo largo de la temporada. La influencer y exreina de belleza agradeció el cariño del público y destacó el vínculo que lograron construir con la audiencia en tan poco tiempo, dejando abierta la posibilidad de reencontrarse en un futuro con nuevos proyectos en televisión.