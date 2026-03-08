Amor Rebelde rompe su silencio tras atentado en discoteca de Trujillo: ¿Qué dijo la orquesta?

La madrugada del sábado 7 de marzo se vivieron momentos de pánico en la discoteca Dalí de Trujillo, cuando una fuerte explosión interrumpió la presentación de la orquesta Amor Rebelde. El estallido ocurrió alrededor de las 3:30 a. m. en el local ubicado en la avenida Panamericana, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

¡Agrupación emite comunicado tras atentado!

Horas después de registrarse la explosión en la discoteca de Trujillo, la agrupación Amor Rebelde utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido y llevar tranquilidad a sus seguidores. El comunicado difundido por la orquesta inició con un mensaje de pesar por lo sucedido.

"Como orquesta, lamentamos profundamente los lamentables hechos ocurridos la noche de ayer en la discoteca donde tuvimos la oportunidad de presentarnos. Queremos también informar que todos los integrantes de la orquesta nos encontramos bien. Expresamos nuestra más sincera solidaridad con todas las personas afectadas, sus familias y seres queridos en este difícil momento", señalaron al inicio.

Recordemos que el establecimiento se encontraba lleno de asistentes al momento del incidente, lo que provocó que al menos 33 personas resultaran heridas tras la detonación, entre ellas varios menores de edad. El hecho generó gran alarma entre el público que se encontraba disfrutando del espectáculo.

"Nos unimos en oración por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos y por la fortaleza de cada familia que hoy atraviesa esta dolorosa situación. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde consuelo, paz y fortaleza a todos los afectados", concluyeron.

El atentado que se vivió en la discoteca

Un fuerte estallido remeció la discoteca Dalí, ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, durante la madrugada de este sábado 7 de marzo. El local nocturno ya había sido blanco de un ataque semanas atrás, cuando desconocidos lanzaron una bomba lacrimógena en plena celebración por San Valentín.

De acuerdo con los primeros reportes, los asistentes escucharon la detonación desde las áreas generales del establecimiento, lo que generó momentos de alarma y activó de inmediato los protocolos de evacuación. Tras el incidente, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional inició una evaluación preliminar de los daños materiales, mientras personal técnico verifica si hubo personas lesionadas entre el público presente.

En resumen, pese al penoso momento que se vivió en la discoteca, la agrupación Amor Rebelde aseguró que todos sus integrantes se encuentran sanos y salvos tras el atentado. Además, la agrupación envió un mensaje de solidaridad y fuerza para todas las personas que resultaron heridas a raíz del violento incidente.