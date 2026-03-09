Vasco Madueño reveló la reacción de su madre al verlo reconciliado con Guillermo Dávila: "Se fue en paz"

El cantante peruano Vasco Madueño compartió uno de los episodios más íntimos de su vida durante una entrevista en el programa Vida y milagros, conducido por Milagros Leiva. Con emoción, el artista recordó cómo reaccionó su madre, Jessica Madueño, al enterarse de que finalmente había logrado reconciliarse con su padre, el cantante venezolano Guillermo Dávila.

La reconciliación que alegró a su madre

La historia entre Vasco Madueño y Guillermo Dávila atravesó momentos difíciles. Durante varios años, el joven cantante y su madre lucharon para que el artista venezolano lo reconociera legalmente como su hijo. En ese proceso, el propio Vasco admitió que al inicio no deseaba acercarse a su padre ni tampoco llevar su apellido.

Con el paso del tiempo, la situación cambió. Padre e hijo comenzaron a acercarse, dialogar y reconstruir su relación. Ese acercamiento tuvo un impacto profundo en Jessica Madueño, quien siempre había deseado verlos unidos.

En la entrevista, el cantante recordó ese momento con profunda emoción. "El mayor regalo que le pude haber hecho a mi madre en toda mi vida... fue haberme reconciliado con mi padre", confesó Vasco Madueño entre lágrimas.

El joven artista también relató que incluso compartieron un escenario en un concierto organizado para apoyar a su madre durante su enfermedad. Ese instante quedó grabado en su memoria como uno de los más significativos para su familia.

"O sea, a mi madre le dio mucha alegría y tranquilidad el hecho de vernos juntos riendo, compartiendo... entonces yo siento que, es más, ella se fue a los meses...", explicó conmovido.

Durante la conversación, la periodista Milagros Leiva también destacó el valor emocional de ese reencuentro familiar. "Pero se fue viendo que finalmente se habían conectado", comentó la conductora. Vasco respondió con la voz entrecortada: "Sí, y siento que ahí se fue en paz".

La dura enfermedad que enfrentó Jessica Madueño

Jessica Madueño atravesó una etapa muy difícil en los últimos años de su vida debido a una enfermedad que afectó gravemente su salud. En distintas entrevistas, ella misma contó que padecía un agresivo cáncer de cuello uterino, diagnóstico que marcó profundamente su vida y la de su familia.

Con el tiempo, la enfermedad avanzó y generó diversas complicaciones médicas. El cáncer llegó a extenderse hacia los intestinos, lo que provocó un deterioro progresivo en su estado de salud.

Además, Jessica enfrentó problemas adicionales derivados de la enfermedad, entre ellos una obstrucción intestinal que agravó aún más su situación. A pesar de este complejo panorama, siempre se mantuvo cercana a su hijo y lo acompañó en cada etapa de su carrera artística.

Para Vasco Madueño, el proceso fue especialmente duro, pero también le permitió valorar cada momento que compartió con su madre. Verla feliz tras su reconciliación con Guillermo Dávila se convirtió en uno de los recuerdos más importantes que guarda de ella.

La reciente aparición pública de Vasco Madueño permitió conocer una faceta personal de su historia familiar. El cantante contó que la reconciliación con su padre, Guillermo Dávila, fue también el regalo que su madre, Jessica Madueño, esperó durante años. Para el artista, saber que ella pudo verlos unidos antes de partir es un recuerdo invaluable que lo acompañará siempre.