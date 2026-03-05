La drástica decisión que tomó Ana Paula Consorte tras su ruptura con Paolo Guerrero

Recordemos que el programa "Mesa Caliente" compartió conversaciones con Ana Paula Consorte, en donde confirmó el fin de su relación con Paolo Guerrero, después de más de 2 años juntos. Incluso se creía que la pareja ya iba a comprometerse.

¿Qué hizo la modelo luego de la ruptura?

Tras confirmarse su ruptura con Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte habría tomado una decisión radical para marcar distancia del futbolista. La modelo brasileña, que durante años mantuvo una relación mediática con el delantero y formó una familia junto a él, optó por enfocarse en su vida personal y en el bienestar de sus hijos, alejándose por completo del entorno que compartía con el deportista.

La noticia ha generado múltiples reacciones entre seguidores y en el mundo del espectáculo, donde la pareja solía acaparar titulares. Uno de los gestos que más llamó la atención ocurrió en redes sociales. Ana Paula Consorte dejó de seguir a Paolo Guerrero en Instagram y, además, eliminó todas las fotografías que tenía junto a él en su perfil, una señal clara de que busca cerrar ese capítulo de su vida y empezar una nueva etapa lejos del delantero. Este movimiento no pasó desapercibido para los usuarios, quienes rápidamente notaron los cambios en su cuenta.

Ana Paula Consorte terminó con Guerrero

Luego de que Ana Paula Consorte realizara cambios en sus redes sociales tras la ruptura, Paolo Guerrero también tomó medidas similares en su cuenta de Instagram. El delantero de 42 años decidió dejar de seguir a la modelo brasileña y eliminó las fotografías en las que aparecía junto a ella, marcando así distancia pública en el plano digital.

Además, el futbolista optó por limitar los comentarios en algunas de sus publicaciones, una decisión que habría tomado con el fin de evitar reacciones o especulaciones en torno a lo sucedido en su relación sentimental. De esta manera, Guerrero parece buscar mantener mayor control sobre las interacciones en sus redes mientras atraviesa este momento personal.

Ana Paula confirmó separación con Paolo

El programa "Mesa Caliente" ha compartido conversaciones que tuvo con Ana Paula Consorte, donde la modelo confirmó que su romance con Paolo Guerrero ya no iba para más, pese a que su relación no había mostrado ningún problema en los últimos meses.

"Hola estoy bien (Gracias Ana Paula y que todo se resuelva por el bien tuyo y de los niños) No estamos juntos desde hace un tiempo . Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación", se lee como respuesta de la modelo.

En concusión, Ana Paula Consorte prefirió borrar de sus redes sociales a Paolo Guerrero y todas las fotos que tenía junto a él, pese a que llevaron una larga relación y fruto de ese amor, tuvieron dos hijos. Por su lado, el futbolista no se ha pronunciado al respecto, pero también se ha mostrado alejado de las redes sociales y dejó de seguir a la modelo, limitando los comentarios en sus publicaciones de Instagram.