Doña Peta habla sin filtros sobre Paolo Guerrero y Ana Paula: "Ya no es bebé, está viejo, no me meto"

Doña Peta, la mamá de Paolo Guerrero, estuvo presente en el estadio Matute para alentar a su hijo en el partido de Alianza Lima frente al Inter Miami. Las cámaras de "Arriba mi gente" la abordaron para preguntarle sobre su relación con Paolo y su nuera, Ana Paula Consorte, y fiel a su estilo, respondió con frases directas que sacaron más de una sonrisa.

Doña Peta sobre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

Doña Peta volvió a robarse todas las miradas con sus declaraciones directas y sin filtros. Esta vez, la mamá de Paolo Guerrero fue abordada por las cámaras de "Arriba mi gente" en el estadio Alejandro Villanueva, Matute, donde alentó a su hijo en el partido de Alianza Lima frente al Inter Miami. Fiel a su estilo, habló sobre la vida personal del 'Depredador', su rol como suegra y dejó curiosas frases.

Mientras recordaba con emoción su historia en el estadio, Doña Peta contó que estuvo presente desde la inauguración. Además, señaló orgullosa que su hermano jugaba en el Matute. Sin embargo, la anécdota más comentada llegó cuando el reportero se refirió a Paolo como el "bebé" de Doña Peta, que ya estaba en Alianza Lima. Esto provocó una respuesta que sacó carcajadas.

"Ya no es bebé, pues, ya, ya está viejo", lanzó entre risas, dejando claro que su hijo ya es todo un hombre, con familia formada y muchas responsabilidades.

La frase fue celebrada en redes sociales por su sinceridad y ese toque divertido que la caracteriza. El reportero también destacó lo feliz que se ve Paolo con sus pequeños.

"Está chocho por los bebés, Paolo se derrite por sus hijos", comentó. A lo que Doña Peta respondió con orgullo: "Así es, así es". Para ella, ver a su hijo convertido en padre es una de las mayores alegrías.

Cuando le preguntaron por su relación con su nuera, Ana Paula Consorte, y si era una suegra exigente, fue clara y directa. Doña Peta dejó en claro que respeta las decisiones de su hijo y prefiere mantenerse al margen, aunque siempre atenta al bienestar de su familia.

"(Y la esposa aún más. ¿Y la nuera que tal? Usted es exigente, yo la conozco) Sí, vamos bien, vamos bien. Yo no me meto en nada, tienen que formar su hogar, ya ellos son mayores de edad, tienen que formar un hogar por sus hijos", afirmó.

La presencia de Doña Peta en el estadio se dio en una jornada especial para Alianza Lima, que enfrentó al Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026. La emoción se vivió desde las tribunas, y ella no dejó de alentar ni un solo minuto, demostrando que su amor por el fútbol y por Paolo sigue intacto.

Además, el ambiente estuvo cargado de momentos divertidos, risas y comentarios que hicieron de la noche una verdadera fiesta para los hinchas.

Guizasola y los rumores de boda de Farfán

Al lado de Doña Peta, estuvo sentado Roberto Guizasola, quien fue consultado sobre los rumores de boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Señaló que sería el padrino y bromeó con que la ceremonia se daría en Dubái.

Con su clásico sentido del humor, comentó: "Eso ya deciden ellos. Ojalá que sea, si es así, bienvenido sea. Yo voy a ser el hombre más feliz si mi amigo es feliz y ella es feliz (¿Te imaginas ser el padrino?) ¿Qué? ¿Lo dudas?". Incluso bromeó sobre el posible lugar del matrimonio. "Parece que será en Dubái", dijo entre risas, generando expectativa entre los seguidores del exfutbolista.

@ameg_pe 27.01.26 | Doña Peta habla sin filtros sobre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Fuente: Arriba Mi Gente ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

En conclusión, Doña Peta demostró una vez más por qué es una de las figuras más queridas del entorno futbolístico. Con su sinceridad, carisma y frases directas, dejó claro que Paolo ya no es un niño, que confía en su relación con Ana Paula y que prefiere no meterse en su vida personal. Sus palabras no solo sacaron sonrisas, sino que también reflejaron su sabiduría y el gran amor que siente por su familia.