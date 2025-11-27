Ana Paula Consorte reveló que relación con Doña Peta ha mejorado: "Cuando peleo con Paolo, me da consejos"

Paolo Guerrero reapareció en un evento deportivo junto a los streamers Diealis y El Zeein, en medio de su posible llegada a la Kings League. Ana Paula Consorte lo acompañó y sorprendió a todos al hablar de su relación con Doña Peta pasó por cambios importantes y ahora vive un mejor momento.

Ana Paula Consorte cuenta cómo cambió su relación con Doña Peta

Ana Paula Consorte aseguró que la relación con Doña Peta, mejoró notablemente. La bailarina explicó que durante los primeros meses no lograban comunicarse con facilidad, pues las diferencias de idioma complicaban cualquier conversación. Esa distancia generó rumores constantes sobre un conflicto entre ambas.

"No hablábamos mucho por el idioma, por eso no podríamos hablar. Hoy por hoy, ahora va a mi casa, está con mis hijitos, ya somos más cercanas. Cuando me peleo con Paolo, Doña Peta habla conmigo y me da consejos, supertranquila", señaló en declaraciones para "Amor y Fuego".

Las especulaciones sobre una mala relación crecieron porque solían verse separadas en el estadio y en celebraciones familiares, pero Ana Paula aclaró que eso quedó atrás y que ahora mantiene un trato cercano con la madre del futbolista.

La modelo regresó al Perú para presentar su línea de cosméticos y aprovechó para destacar un cambio en Paolo Guerrero. Según contó, el excapitán de la selección peruana vive una etapa más tranquila y enfocada en su rol paternal.

"Creo que Paolo está más tranquilo, está más familia, cada día aprende más con sus hijitos. Uno va cambiando", afirmó. Aunque también mencionó que aún hay detalles por mejorar. "Yo le digo a Paolo que a veces es muy cerrado, pero me dice: 'Soy tímido, me da vergüenza'. Sí, es un poco engreído".

Ana Paula Consorte aclara si habrá boda e hijos con Paolo Guerrero

El día de ayer Ana Paula habló en 'América Hoy' sobre su futuro familiar junto a Paolo Guerrero. La modelo respondió con naturalidad y se refirió a la posibilidad de ampliar la familia, luego de que ambos ya tienen dos hijos varones. Aunque no negó la idea, dejó claro que, por ahora, no está dentro de los planes inmediatos.

"Paolo quiere mucho pero mira yo no tengo nana hago todo sola entonces es muy difícil, ya tengo 3 hijos, con un bebé más no sé, por ahora estoy sin nana", explicó, dejando entrever que la logística familiar pesa más que las ganas.

La reportera también le preguntó por el esperado matrimonio con el delantero. Ana Paula sorprendió al confesar que todavía no están organizando nada formal, aunque la conversación sí existe entre ellos. "¿Ya hay fecha de matrimonio?", quiso saber la periodista.

"No, todavía no. Hemos hablado, pero sabes cómo son los hombres. Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora yo no tengo mucho tiempo. Sí, habrá (boda), más adelante sí. Quién sabe (el próximo año) por ahí que sí. Yo tengo que arreglar todas las cosas", comentó, sin cerrar la puerta a un enlace en el corto plazo.

La modelo permaneció todo el tiempo cerca del futbolista, pero también se dio espacio para interactuar con los seguidores que asistieron al duelo amistoso, donde Paolo se lució como figura del evento.

La presencia de Ana Paula Consorte junto a Paolo Guerrero no solo llamó la atención por el evento deportivo, sino por las revelaciones que dio sobre su vida familiar. La brasileña confirmó que logró acercarse a Doña Peta y que ahora mantienen un vínculo más sólido.