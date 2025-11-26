Ana Paula Consorte reveló por qué aún no se casa con Paolo Guerrero: "Por ahora no tengo mucho tiempo"

Paolo Guerrero inició una nueva etapa al asumir la presidencia del equipo peruano en la Kings League Latinoamérica. Durante un partido de exhibición ante el equipo del streamer Dealis, el delantero participó del evento que reunió a futbolistas, creadores de contenido y figuras del espectáculo, incluida Ana Paula Consorte, quien aprovechó para comentar su vida familiar junto al jugador.

Ana Paula Consorte aclara si habrá boda e hijos con Paolo Guerrero

Durante el encuentro, 'América Hoy' abordó a Ana Paula Consorte para preguntarle por su futuro familiar junto a Paolo Guerrero. La modelo respondió con naturalidad y se refirió a la posibilidad de ampliar la familia, luego de que ambos ya tienen dos hijos varones. Aunque no negó la idea, dejó claro que, por ahora, no está dentro de los planes inmediatos.

"Paolo quiere mucho pero mira yo no tengo nana hago todo sola entonces es muy difícil, ya tengo 3 hijos, con un bebé más no sé, por ahora estoy sin nana", explicó, dejando entrever que la logística familiar pesa más que las ganas.

La reportera también le preguntó por el esperado matrimonio con el delantero. Ana Paula sorprendió al confesar que todavía no están organizando nada formal, aunque la conversación sí existe entre ellos. "¿Ya hay fecha de matrimonio?", quiso saber la periodista.

"No, todavía no. Hemos hablado, pero sabes cómo son los hombres. Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora yo no tengo mucho tiempo. Sí, habrá (boda), más adelante sí. Quién sabe (el próximo año) por ahí que sí. Yo tengo que arreglar todas las cosas", comentó, sin cerrar la puerta a un enlace en el corto plazo.

La modelo permaneció todo el tiempo cerca del futbolista, pero también se dio espacio para interactuar con los seguidores que asistieron al duelo amistoso, donde Paolo se lució como figura del evento.

Paolo Guerrero sobre ir al podcast de Mario Irivarren

En el mismo evento, Paolo Guerrero fue consultado por la prensa sobre una posible visita al podcast de Mario Irivarren, emitido en el canal de Jefferson Farfán. El delantero respondió sin rodeos y entre risas:

"¿Jefferson de nuevo? No, ya estuve en dos oportunidades con Jefferson", afirmó, descartando volver a sentarse frente a las cámaras del programa.

Sin embargo, la negativa no significó que el capitán de la selección peruana cierre definitivamente la puerta al contenido digital. El futbolista dejó entrever que le llama la atención explorar nuevas plataformas.

"No sé si más que sea rentable, creo que hacerlo por diversión... siempre va a ser divertido", comentó, mostrando apertura a futuros proyectos.

El debut de Paolo en la Kings League generó gran entusiasmo. El público lo vio marcar un gol de penal y compartir cancha con Edison Flores, además de creadores como Zein y Dealis, quienes aportaron al ambiente festivo del espectáculo.

El debut de Paolo Guerrero como presidente de un equipo en la Kings League Latinoamérica coincidió con nuevas revelaciones de Ana Paula Consorte sobre su vida en pareja. Ella no descarta una boda ni un nuevo hijo, pero asegura que ambos temas requieren tiempo y organización.