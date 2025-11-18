Perú cayó 2-1 ante Chile en el 'Clásico del Pacífico' en Sochi y cierra su gira europea 2025 sin victorias

La selección peruana cerró su gira europea del 2025 con un intenso duelo ante Chile en el estadio Fisht de Sochi en Rusia. El equipo de Manuel Barreto empezó arriba y mostró buenos pasajes, pero no pudo sostener el resultado frente al conjunto de Nicolás Córdova. La Bicolor cayó 2-1, un cierre que dejó sensaciones mixtas en una gira pensada para darle rodaje internacional al plantel.

Un partido cambiante: Perú golpeó primero, pero Chile remontó

Perú inició el partido decidido a imponer condiciones y presionó desde los primeros minutos. Aunque el encuentro se mantuvo parejo, la balanza se inclinó a favor de la Bicolor en el minuto 33. Alex Valera generó un penal tras una falta del defensa chileno y convirtió el 1-0 con un remate cruzado.

La jugada dejó a Chile con diez jugadores tras la expulsión de Iván Román, lo que abría un panorama favorable para los dirigidos por Manuel Barreto. El control del marcador permitió que Perú manejara el ritmo hasta el final de la primera mitad.

Sin embargo, el complemento tomó un rumbo distinto. Chile volvió al campo con mayor intensidad y encontró el empate a los 52 minutos. Tras un tiro de esquina, Pedro Gallese realizó una espectacular atajada, pero el rebote quedó suelto. César Inga no logró despejar con claridad y Felipe Loyola aprovechó el desorden para marcar el 1-1.

La remontada llegó apenas siete minutos después. En el minuto 59, Darío Osorio interceptó un error en salida de Jairo Concha y definió con calidad ante la salida de Gallese, dejando el marcador 2-1 a favor de Chile. A pesar de jugar con un hombre menos, el conjunto sureño mostró efectividad en ataque y aprovechó los desaciertos defensivos de la Bicolor.

Perú intentó reaccionar con una serie de cambios a los 62 minutos: Cabrera, Pretell y Vidales dejaron el campo para dar paso a Reyna, Quispe y Quevedo. Sin embargo, las variantes no lograron cambiar el curso del partido. Chile cerró espacios, controló los tiempos y aseguró el triunfo en Sochi.

Lo que viene para Perú: amistoso en Chincha y decisión sobre el nuevo técnico

Con la gira europea concluida, la selección peruana ya tiene programado su siguiente encuentro. El 21 de diciembre enfrentará a Bolivia en Chincha, un amistoso fuera de fecha FIFA que obligará a utilizar una lista conformada casi en su totalidad por jugadores del torneo local. El equipo altiplánico tomará este duelo como preparación para su repechaje mundialista.

Mientras tanto, la Federación Peruana de Fútbol continúa afinando detalles sobre el futuro del comando técnico. Jean Ferrari deberá anunciar entre diciembre y enero al nuevo entrenador que liderará a la Bicolor desde el 2025. El objetivo es iniciar un proceso sólido que combine juventud, experiencia y una identidad clara de juego.

Perú no cerró su gira europea con una victoria, pero el duelo ante Chile dejó lecciones para un equipo aún en reconstrucción. Los errores defensivos marcaron la derrota en Sochi, aunque también se vieron momentos de cohesión y protagonismo ofensivo. Ahora, la apuesta de la FPF será encontrar al técnico adecuado y construir una base competitiva para las próximas Eliminatorias.