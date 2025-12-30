Samahara Lobatón sobre su ex Youna tras ser diagnosticado con cáncer: "Tiene todo mi apoyo"

La relación entre Samahara Lobatón y Youna ha estado en medio de muchas polémicas, empezando desde que tuvieron a su primera hija juntas. Ahora, el padre de la niña mayor de la influencer se encuentra delicado de salud tras revelar que tiene cáncer y así se refirió la joven sobre aquel tema.

Samahara sobre el padre de su hija mayor

Por medio de sus redes, Samahara Lobatón fue consultada sobre el reciente anunció de Youna, el padre de su hija Xianna, y su estado de salud. Ante esto, la joven fue muy precisa al hablar.

"Lo voy a dejar en claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él. Por su mayor motivo de visa, su hija, que lo ama y lo adora", expresó.

Así mismo, señaló que siempre estará para apoyarlo en lo que necesite, ya que es el padre de su hija mayor, a pesar de todos los problemas que han tenido en el pasado.

"Más allá de todos los problemas que hayamos tenido él y yo, estos últimos meses hemos tenido una muy buena relación de padres y la noticia llegó cuando nos hablábamos muy bien, mi familia yo yo siempre estaremos con él, es el papá de Xianna. Desde el día uno como se lo he demostrado, sabe que estoy para lo que él necesite", señaló.

Historia de Samahara Lobatón

¿Qué dijo Youna?

Por medio de sus redes, Youna compartió un video donde reveló que hace menos de diez días acudió al hospital por un malestar. Es así como reveló que fue diagnosticado con cáncer y en lo único en quien pensaba era en su pequeña hija.

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba", expresó.

En otro momento, revela que tras acudir al centro médico y unos exámenes, fue llevado a una clínica oncológica donde le revelaron los detalles de su diagnóstico. Por el momento, no ha tenido muchos síntomas y tiene esperanzas.

De esta manera, Youna ha revelado que viene pasando por momentos delicados en su salud y luchará por su hija. En ese sentido, Samahara Lobatón también señaló que estará para apoyarlo en lo que necesite.