Isabella Ladera habría revelado el sexo del bebé que espera con Hugo García: "Es hermoso"

La influencer Isabella Ladera ha causado mucha conmoción tras revelar que está embarazada de Hugo García. Aunque realizaron una revelación de género del bebé hace unos días, no dijeron si salió niño o niña, pero parece que la venezolana terminó revelándolo en una publicación.

¿Isabella Ladera tendrá niño o niña?

Por medio de sus redes sociales, Isabella Ladera estuvo respondiendo algunas preguntas de su segundo embarazo. Es así como un seguidor le preguntó sobre cómo su hija Mía tomó la noticia y la incluencer respondió de manera muy sincera, pero terminó revelando el sexo de su bebé.

"Te juro es hermoso como lo ha recibido, pero también me da nostalgia, está muy feliz y siempre le habla a bebé, me dice que se va a portar muy bien, que me va ayudar, que ya la quiere cargar y todo eso", expresó.

Lo que llamó la atención es que dijo 'La quiere cargar', dando entender así que junto a su pareja Hugo García estarían esperando una niña. También reveló que su hija está emocionada por su hermanita, pero también pide más atención que antes.

"Me dice cosas como 'Mami, me puedes cargar como cuando era chiquita?' o 'Me puedes dar la comida como antes?' Ella ya ama vestirse sola, pero ahora es 'Mami me puedes vestir tu por favor'. La amo con todo mi corazón, siempre será mi bebé'", dijo.

Historia de Isabella Ladera

¿Cuántos meses de embarazo tiene?

Por medio de sus redes sociales, Isabella Ladera cansada de las burlas que había hacia su pareja Hugo García, incluso el trend de TikTok que se volvió viral, decidió revelar finalmente las semanas de embarazo que tiene por medio de una publicación en sus redes sociales.

El misterio se acabó y la influencer venezolana reveló que tiene 20 semanas de embarazo. Esto indicaría que está a la mitad de su gestación con cuatro meses y medio, concibiendo a su hijo con Hugo García entre la quincena de octubre de 2025 aproximadamente. Así mismo, dedicó un tierno mensaje donde se le observa su avanzado embarazo.

"Semana 20 bebé de mi alma", escribió la influencer en sus redes y fue compartido también por Hugo García.

De esta manera, Isabella Ladera está a la mitad de su embarazo del bebé de Hugo García. Aunque quisieron mantener la revelación del género en secreto, finalmente la influencer terminó revelando en un texto que aparentemente estaría esperando una niña.