Flavia López responde a las críticas en su contra: "Hay gente que no les gusta ver brillar a los demás"

La chica reality Flavia López es una joven modelo que ha llamado la atención por su participación en concurso de belleza, pero también por ser vinculada por Patricio Parodi. Ahora, la exreina de belleza ha señalado que no teme a las críticas de las redes o de algunos conductores de TV.

Flavia López sobre las críticas

Durante el programa 'El Reventonazo de la Chola Chabuca', Flavia López estuvo junto a varios de sus compañeros de 'Esto es Guerra', donde la 'Chola Chabuca' le consultó sobre las críticas que viene recibiendo desde que ingresó a la televisión.

"Yo siento que este es un medio donde el prejuicio antecede lo que hacemos. Dar ese paso de ser una modelo, una miss a ser una comunicadora ¿Te ha complicado?", le preguntó Pimentel, y López responde: "Sí la verdad, vengo recibiendo muchas críticas, pero creo que es parte de, para mí esto es un nuevo proyecto. Siempre me ha gustado salir de mi zona de confort, me estoy arriesgando y me está gustando".

Durante la conversación, la modelo señaló que a pesar de las críticas, es parte de crecer y tener nuevas oportunidades mientras se presentar. Además, de que seguirá aprovechando cada momento para seguir avanzando.

¿Respondió a Magaly?

Una de las personas que ha estado criticando fuertemente a Flavia López, es Magaly Medina. Incluso, la conductora de TV ha tildado a la exreina de belleza con varios apodos que no fueron del agrado de la modelo.

"Esta semana ha sido interesante porque alguien ha desacreditado tu opinión ¿Tú cómo tomas eso?", menciona Ernesto a Flavia y ella responde: "Ya van varias veces que me desacreditan, pero yo creo que si te critican es porque alguien estás haciendo bien. Hay gente que no le gusta ver brillar a los demás"

Durante la conversación, la 'Chola Chabuca' también le preguntó sobre los rumores de una posible relación con Patricio Parodi tras ser vistos juntos en varios fines de semana.

"¿Cómo estás del corazón?", le preguntan, y ella responde: "Tranquila, enamorada de la vida (Cuéntame sobre el 'Pato', me cae bien) no, solo amigos nada más. Mi corazón está tranquilo y solo".

De esta manera, Flavia López señala que parece estar más enfocada a su trabajo y crecer en el mundo de la televisión. Además, señala que no le tema a las críticas y que son un signo de que va en buen camino para avanzar.