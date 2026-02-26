Patricio Parodi quiso hacer "nariz con nariz" con Rosángela y ella lo frena: "Ya pasó tu oportunidad"

Un momento muy comentado se vivió en "Esto es guerra" cuando Patricio Parodi intentó jugar "nariz con nariz" con Rosángela Espinoza en pleno programa. Lo que parecía una dinámica divertida terminó generando tensión, indirectas y una respuesta firme de la modelo que sorprendió a todos en el set.

Todo comenzó cuando en "Esto es Guerra" Patricio Parodi y Flavia López jugaron "nariz con nariz". En ese momento, Rosángela Espinoza intervino para reclamar, ya que ellos sumaron puntos y la 'Chica Selfie' insinuó que no era tan difícil, por la confianza que tienen. En tono bromista, Parodi quiso realizar el mismo juego con Rosángela frente a cámaras.

"Te voy a cumplir el sueño, ven, vamos a hacer una nariz con nariz... Voy yo", dijo el guerrero, generando expectativa entre sus compañeros.

Sin embargo, la reacción de la 'Chica Selfie' fue inmediata y dejó en claro que no se sentía cómoda con la situación. A pesar de ello, Patricio insistió en que el juego debía ser entre ambos.

"No entiendo, yo no entiendo, por qué dado extra cuando ahí entre Flavia y Pato es yala, por favor", respondió, intentando marcar distancia desde el inicio. "Ya, entre tú y yo. No hay ningún yala vamos a jugar nariz con nariz", comentó, mientras Rosángela levantaba la mano para frenar el momento y mostraba incomodidad.

La situación subió de tono cuando el capitán lanzó otra frase que generó risas y tensión a la vez. Fue entonces cuando Rosángela respondió con una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

"Vamos, ¿qué pasa? ¿Te pone nerviosa?", dijo, provocando la reacción inmediata de la modelo. "Mira, hijito ya pasó tu oportunidad, ya pasó tu oportunidad. (Ay, por favor) Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde", expresó con firmeza, dejando claro que no quería participar en ese juego con él.

Tras ello, Patricio soltó otra indirecta que también encendió el set y generó comentarios entre sus compañeros. El chico reality advirtió a la modelo que no le escriba por interno luego de rechazar jugar con él.

"Aprovecha, nomás como tú dices, la oportunidad se presenta una vez en la vida. Chapa o muere. Después no estés escribiendo en privado, nomás digo", señaló en tono bromista. "Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por eso a ti se te presentó la oportunidad y lo dejaste ir", contestó Rosángela.

Rosángela aclara cómo ve a Patricio hoy

Luego del intercambio, Rosángela decidió explicar su postura y dejó en claro que su relación con Patricio es completamente profesional. Sus palabras buscaron evitar interpretaciones románticas frente a las cámaras y el público del reality. La modelo recordó incluso situaciones del pasado, pero marcó que su visión actual es distinta.

"Yo soy una mujer muy directa y sincera, que en su oportunidad, hace años atrás, yo dije que sí, en su momento, cuando era más chiquita como Flavia. Pero ahora hoy en día, no. Lo veo como mi capitán", afirmó. "Si, sí, sí", se le ve decir a Patricio en modo burlón.

En conclusión, el momento entre Patricio Parodi y Rosángela Espinoza terminó convirtiéndose en uno de los más comentados del programa, ya que la competidora puso límites en vivo y dejó clara su posición. La chica reality quiso evitar cualquier cercanía, pero dio de qué hablar tras sus declaraciones.