Pamela Franco explota contra Pamela López por criticas a su relación Christian Cueva: "Si él está solo, ella regresa"

La polémica entre Pamela Franco y Pamela López sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de la cantante en televisión. Durante su paso por el programa Q' Bochinche, la artista decidió responder directamente a las críticas que ha recibido desde que inició su relación con Christian Cueva, generando un intenso debate.

Pamela Franco responde a críticas y lanza duros comentarios

Durante la entrevista, Pamela Franco explicó por qué decidió finalmente salir al frente y no guardar silencio ante los constantes señalamientos. La cantante aseguró que se cansó de ser responsabilizada por una relación que, según indicó, ya presentaba problemas desde antes.

"Ella no puede agarrar y decir que la culpa de mi vida y mi desgracia es la culpa de Pamela cuando ella sacó por años a otras y se sentó en programa a decir que antes de tener hijos ya vivían agresiones o infidelidades? ósea eso también es culpa de Pamela Franco", expresó, marcando distancia de las acusaciones.

Sin embargo, sus declaraciones no quedaron allí. Franco sorprendió al deslizar que, a su parecer, Pamela López aún tendría sentimientos por Christian Cueva e incluso podría retomar la relación en determinadas circunstancias. Esta afirmación encendió aún más la controversia en el entorno mediático.

"El problema no es que le hayan sido infiel. El problema de ella es que él no esté ahí con ella, eso es lo que él no supera. Me corto mis manos, si el otro está solo y yo se lo he dicho a Cueva ella regresa así. Se da unos golpes de pecho, se va a un retiro y regresa lo que quiere primero es que se arrodille, le pida perdón", sostuvo, generando reacciones inmediatas en redes sociales.

Las palabras de la cantante reflejan la tensión existente entre ambas figuras y evidencian que el conflicto mediático continúa lejos de resolverse.

Pamela Franco propone grabar una canción juntas

Durante una transmisión en TikTok, Pamela Franco fue quien planteó públicamente la idea de que ambas trabajen juntas en un tema musical. La cantante no dudó en elogiar la voz de Melanie Martínez y aseguró que sería interesante crear una canción dirigida a quienes regresan al pasado sentimental.

"Vamos hacer un dúo, vamos armar una canción para los exs que les gusta tocar la puerta. Atentas porque por favor ya viene, ¿qué te parece Melanie? Tú cantas hermoso", expresó Pamela Franco durante el live.

Pamela Franco también explicó que la canción podría tratarse de un cover o de un tema completamente inédito. Incluso comentó que el proceso de producción podría realizarse rápidamente si deciden avanzar con la idea.

"Puede ser un cover o una canción inédita, le digo que me la preparen y en una semana la tenemos lista y la promocionamos por los programas. Ahora dirán que por eso nos hemos juntado en un live para promocionar, pero los comentarios dicen canten juntas", comentó entre risas.

Además, Franco destacó que Melanie Martínez posee un talento vocal que, a su juicio, no ha sido aprovechado en los últimos años. Por ello, la animó a retomar su carrera artística y apostar por canciones que conecten con el público.

"Tienes un talento que siento que lo has desperdiciado, que lo tienes escondido. Ahora con las redes sociales deben sacar temas de despecho, que es lo que le gusta a la gente, o de empoderamiento de mujer", señaló.

En conclusión, las declaraciones de Pamela Franco reavivaron la polémica sobre su relación con Christian Cueva y el conflicto con Pamela López. La cantante defiende su postura y rechaza acusaciones, mientras se enfoca en nuevos proyectos. Sin embargo, el tema sigue generando debate en la farándula.