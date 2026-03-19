Magaly Medina critica a 'EEG' tras ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina: "Tienen que ser más empáticos"

La ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina, tras difundirse imágenes de su viaje a Argentina con Said Palao y Patricio Parodi, sigue generando reacciones. El caso no solo llamó la atención por el fin de la relación, sino por críticas al reality donde participan. Magaly Medina fue una de las voces más duras al cuestionar el manejo del programa.

Magaly Medina arremete contra la producción de 'Esto es Guerra'

Durante la más reciente edición de su programa Magaly TV, La Firme, la periodista criticó la postura del reality frente a lo ocurrido entre Irivarren y Molina. Además, Medina recordó que no es la primera vez que la producción expone a ambos en situaciones incómodas, incluso después de episodios de tensión previos.

"Los comunicados tampoco valen mucho porque ya los hemos visto", sentenció la conductora, restando valor a los pronunciamientos oficiales del programa juvenil.

Asimismo, cuestionó que, tras la polémica generada por el comportamiento de Irivarren en el matrimonio de Alejandra Baigorria, la producción decidiera reunir nuevamente a la expareja en dinámicas dentro del programa, incluso llevándolos a interactuar de manera cercana.

"En Esto Es Guerra hay cosas una especie de alcahueterismo. Ya hemos visto que después de la falta de respeto de Mario en el matrimonio de Alejandra Baigorria toda la producción aportó para que regresaran. Toda esta producción tiene que comenzar a ser más empática con las mujeres y no ponerse al lado de los hombres. Espero que esta vez en vez de juntarlos tomen posición", expresó Medina.

Sus declaraciones apuntan a una crítica directa al manejo del contenido en realities, donde, según su postura, se prioriza el espectáculo por encima del bienestar emocional de los participantes.

Onelia Molina habla sobre su ruptura y el contacto cero

Durante su intervención en 'Esto es Guerra', Molina se mostró firme y emocional, explicando cómo tomó la decisión de cerrar este capítulo de su vida. Según la modelo, lo eliminó de todos lados y desea cortar comunicación.

"Hablamos. Le dije varias cosas que tenía que decir y que aclarar. Me contó muchas cosas y bueno, lo eliminé de todos lados, ya no habrá comunicación con él ni ahora ni nunca", sostuvo la odontóloga.

Además, Onelia subrayó que no desea ningún acercamiento con Mario y que incluso le pidió que se alejara de ella. La modelo puso en duda los sentimientos que Irivarren pudo haber tenido y remarcó que no quiere palabras, llamadas ni imágenes que la conecten con él.

"Actualmente, yo no lo quiero cerca. No quiero saber de él y como le dije: 'aléjate si tú sientes algo de aprecio, de cariño o lo que sea que puedas sentir por mí'. Ahora, lo que me dijo ya queda en duda. Pero le dije que sí siente, por lo menos pena, no lo quiero cerca. No quiero palabras, no quiero imágenes, no quiero llamadas", manifestó.

En esa línea, la modelo, recordó que ambos comparten grupos en común, pero señaló que espera que Irivarren no se acerque, al menos por un tiempo. "Creo que es lo más sano. Para mí el contacto cero es algo sano. Ya di una segunda oportunidad, ya aprendí y a veces hay que aprender a los golpes", agregó.

La ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina impactó a sus seguidores y reavivó el debate sobre los conflictos en realities. Mientras Magaly Medina cuestiona a la producción de Esto es Guerra, Onelia busca cerrar el capítulo y priorizar su estabilidad. El caso evidencia los límites entre entretenimiento y vida privada.