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Onelia Molina y Kevin Díaz minimizan la reacción de Mario Irivarren tras su beso: "No me interesa"

En el programa 'EEG' mostraron la reacción que tuvo Mario Irivarren al beso de su ex Onelia Molina con Kevin Díaz, pero la odontóloga lo minimiza.

Onelia Molina y Kevin Díaz minimizan la reacción de Mario Irivarren tras su beso
Onelia Molina y Kevin Díaz minimizan la reacción de Mario Irivarren tras su beso (Composición Karibeña)
19/05/2026

El apasionado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz se volvió tendencia en las redes sociales que incluso Mario Irivarren no dudó en reaccionar. Ahora, la odontóloga minimizó cualquier opinión que pueda tener su expareja señalando que es cosa del pasado. 

Onelia Molina ignora reacción de Mario Irivarren

Al inicio del programa 'Esto es Guerra', mostraron las imágenes del beso de Onelia Molina y Kevin Díaz, pero también de cómo Mario Irivarren reaccionó mostrándose muy sorprendido por la actuación. Ante eso, la odontóloga fue consultada por la opinión de su expareja, pero ella lo minimiza. 

"¿Habías visto el video de reacción de Mario?", le preguntan, y Onelia responde: "No, yo creo que he llegado a un punto donde lo tengo bloqueado de todo y no te redirecciona cosas en TikTok, ni en FB, ni nada ¿Para qué ver cosas de él? No lo vi, lo acabo de ver y no me interesa ¿Para qué revivir muertos? Son cosas del pasado, lo que opine o lo que no opine, me tiene sin cuidado".

@josepastord Esto mencionó!!!😨🔥Ig:josepastord💥 #oneliamolina #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Además, la joven señala que el reto de actuación solo fue entre ella y su amigo Kevin Díaz, y que su expareja no tiene nada que ver en el asunto. En ese sentido, manda una fuerte indirecta afirmando que terceros salen sobrando. 

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"¿Para qué meterlo en una cosa de dos? los terceros siempre salen sobrando. La escena fue de Kevin y mía ¿Para qué meten muertos?", agregó. 

¿Que dijo Kevin Díaz?

Luego, los conductores del programa de TV también le preguntaron a Kevin Díaz sobre la reacción y comentarios que dio la 'calavera coqueta' sobre el beso que se dio con la dentista. Ante ello, el joven señala que él fluyó en todo el momento y que ahora, estaría mostrándose ilusionado a tener un romance con su amiga. 

"No estaba actuando, yo sencillamente flui", comenta el joven chico reality. Entonces, Katia Palma comenta: "Pero fue un reto de actuación, te veo ilusionado", y Kevin termina agregando una fuerte frase que dejó a todos sorprendidos: "No importa, yo te dije entre migaja y migaja se forma el pan". 

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De esta manera, tanto Kevin Díaz como Onelia Molina parecen que han quedado muy ilusionados tras el beso que se dieron en el programa 'EEG'. Además, señalaron que no le interesa la opinión que pueda dar Mario Irivarren, expareja de la odontóloga, ya que decidió reaccionar a su 'chape' en su podcast. 

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