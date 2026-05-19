Natalie Vértiz agradecida por el apoyo del público en su casting de Victoria's Secret: "Gracias por tanto cariño"

Victoria's Secret es una de las marcas más importantes a nivel mundial, donde cada año realizan un icónico desfile donde se muestran a las 'ángeles' de la empresa. Ahora, Natalie Vértiz ha sido convocada al casting para formar parte y expresó su agradecimiento al público.

Natalie Vértiz agradecida con el público

Desde que Natalie Vértiz reveló que pasará el casting de Victoria's Secret para convertirse en un 'ángel' en su desfile, la peruana recibió el apoyo de miles de seguidores. Es así como la modelo decidió compartir un video agradeciendo el inmenso cariño que ha recibido y que está acercándose a vivir uno de sus sueños.

"Estoy emocionada y agradecida con tantos comentarios, videos, muestras de cariño y de esa energía tan bonita que he recibido. Los que me siguen y me conocen, saben cuánto he perseguido esto durante toda mi carrera y se está cumpliendo algo que quería hacer, pase lo que pase estamos un paso más adelante y quería agradecerles desde el fondo de mi corazón", expresó.

Así mismo, la esposa de Yaco Eskenazi señaló que está muy emocionada y que nunca dará por sentado el apoyo que tiene de sus seguidores y que no puede creer todo lo que está pasando.

"El cariño que me dan es algo que nunca tomaré por sentado. Gracias por tanto cariño y sus buenos deseos siempre. El callback de Victoria's Secret me sacó lágrimas, literalmente no puedo creerlo. Gracias por siempre estar conmigo y alegrarse tanto por mí. Los adoro", señaló.

Yaco Eskenazi manda tierno mensaje a su esposa

Tras la difusión de esta noticia, su esposo Yaco Eskenazi no tardó en pronunciarse públicamente. El conductor y creador de contenido compartió la publicación de su esposa en sus redes sociales y le dedicó un mensaje que evidenció su orgullo por este nuevo logro en su carrera como modelo.

"Eres increíble y luchas por tus sueños sin descanso. Te amo y para los EV ya eres un angelito, mai lo", escribió, dejando en claro el apoyo constante que le brinda a la madre de sus hijos en cada uno de sus proyectos profesionales.

De esta manera, la modelo Natalie Vértiz se encuentra convocada a un casting para ser la próxima ángel de Victoria's Secret y está emocionada por cumplir uno de sus sueños, pero también por el increíble apoyo que viene recibiendo de parte de sus seguidores con miles de mensajes y videos.